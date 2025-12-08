METALES PRECIOSOS: El oro sube impulsado por dólar débil y posible recorte de tipos de la Fed

Por Ishaan Arora

8 dic (Reuters) -

El oro subía el lunes, apoyado por un dólar más débil, mientras aumenta la confianza en que la Reserva Federal de Estados Unidos reducirá los tipos de interés en su reunión de política monetaria de esta semana. El oro al contado subía un 0,3% hasta los US$4.207,99 por onza a las 0530 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,1% a US$4.237,0 la onza. El dólar estadounidense bajaba hasta situarse cerca de los mínimos de un mes alcanzados el 4 de diciembre, lo que abarató el precio del oro para los compradores extranjeros. "Los datos del Gasto en Consumo Personal subyacente (PCE, por sus siglas en inglés) se publicaron sin incidentes, lo que deja a la Reserva Federal en camino de recortar los tipos esta semana, y esta expectativa de condiciones monetarias más laxas impulsa al oro al alza", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

"El recorte de tipos previsto para esta semana está manteniendo al dólar bajo control, al tiempo que da al precio del oro cierto margen para moverse hacia el norte".

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó moderadamente en septiembre, después de tres meses consecutivos de sólidas subidas, lo que sugiere una pérdida de impulso de la economía a finales del tercer trimestre, mientras el mediocre mercado laboral y el aumento del coste de la vida frenaron la demanda.

Los datos sobre las nóminas privadas mostraron el mes pasado el mayor descenso en más de dos años y medio. Los comentarios a favor de la relajación monetaria de varios responsables de la Reserva Federal han alimentado aún más las expectativas de relajación monetaria.

La herramienta FedWatch de CME muestra que los mercados valoran en aproximadamente un 88% la posibilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de esta semana.

Unos tipos de interés más bajos tienden a favorecer a los activos sin rendimiento, como el oro. La plata bajaba un 0,4% a US$58,05 la onza, tras alcanzar el viernes un nuevo récord de US$59,32. En lo que va de año, el metal se ha revalorizado más de un 100%.

En general, se considera que la plata sigue infravalorada en relación con el oro, y su repunte en 2025 refleja tanto el creciente apetito industrial como las expectativas de que la demanda seguirá superando a la oferta hasta 2026, dijo Waterer. Por otra parte, el platino ganaba un 1,4%, hasta US$1.664,20, y el paladio avanzaba un 0,8%, hasta US$1.468,26. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Subhranshu Sahu y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)