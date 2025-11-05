METALES PRECIOSOS: El oro sube más de 1% por el clima de aversión al riesgo y la pausa del dólar

Por Brijesh Patel

5 nov (Reuters) - El precio del oro ganaba más de un 1% el miércoles, impulsado por un leve retroceso del dólar y un mayor sentimiento de aversión al riesgo.

* A las 08:45 GMT, el oro al contado subía un 1,3%, a US$ 3.981,27 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0,8%, a US$ 3.991,90.

* "El reciente cambio hacia un clima de más aversión al riesgo en los mercados financieros, debido a la creciente preocupación por las valoraciones del mercado de renta variable, está ayudando a que el oro se estabilice tras su retroceso desde niveles récord", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

* Las acciones europeas operaban en mínimos de dos semanas, ya que las valoraciones de los papeles siguen poniendo nerviosos a los inversores de todo el mundo.

* El índice dólar cedía un 0,1% tras alcanzar máximos de más de tres meses, abaratando el oro para los tenedores de otras divisas.

* Mientras el cierre del Gobierno estadounidense bate récords de duración, los inversores se centran en los informes económicos no oficiales, incluido el de empleo de ADP que se publicará más tarde en el día, en busca de pistas sobre la senda de las tasas de interés en Estados Unidos.

* La Reserva Federal recortó las tasas la semana pasada y su presidente, Jerome Powell, afirmó que podría ser la última reducción de los costos de endeudamiento del año. Los actores del mercado ven ahora un 72% de posibilidades de una rebaja de tipos en diciembre, frente a más del 90% antes de las palabras de Powell, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 1,6%, a US$ 47,87 la onza; el platino ganaba un 0,7%, a US$ 1.546,21; y el paladio mejoraba un 1,3%, a US$ 1.408,99.

(Editado en español por Carlos Serrano)