METALES PRECIOSOS-El oro sube mientras inversores esperan las minutas de la Reserva Federal de EEUU

Por Pablo Sinha

18 feb (Reuters) - Los precios del oro subían más de un 1% desde el mínimo semanal registrado en la ‌sesión anterior, mientras los inversores ‌esperaban ⁠las minutas de la reunión de enero de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se publicarán más tarde el miércoles.

* El oro al contado ​subía un ⁠0,8% ⁠a 4.915,90 dólares por onza a las 0914 GMT, tras ganar más de un 1% ​anteriormente. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 0,6% a ‌4.936,30 dólares.

* La caída de los precios por ​debajo de los 4.900 dólares "ha generado ​algunas compras de oportunidad en el mercado", afirmó Bernard Dahdah, analista de Natixis, quien añadió que los inversores se están posicionando antes de la publicación de las minutas de la reunión de enero de la Fed.

* Los precios del oro bajaron a 4.841,74 dólares por onza el martes, ​presionados por la fortaleza del dólar estadounidense y por la disminución de la demanda de refugios seguros debido al alivio de ⁠las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras que muchos mercados asiáticos permanecen cerrados por el Año Nuevo Lunar.

* ‌Los inversores también esperan el informe sobre el gasto en consumo personal de Estados Unidos correspondiente a diciembre, que se publicará el viernes, para determinar la política monetaria de la Fed para este año.

* Actualmente, los mercados esperan la primera bajada de las tasas de interés en junio, según la herramienta FedWatch de CME.

* El oro, que no rinde intereses, tiende ‌a comportarse bien en entornos de tasas de interés bajas.

* El presidente de la Fed ⁠de Chicago, Austan Goolsbee, señaló el martes que se producirán "varias" bajadas de tasas ‌más este año si la inflación vuelve a descender hasta el objetivo del ⁠2%, mientras que el gobernador de la Fed, Michael Barr, afirmó ⁠que podría producirse otra bajada de tipos más adelante.

* Irán y Estados Unidos llegaron el martes a un acuerdo sobre los "principios rectores" de las negociaciones nucleares, pero eso no significa que el acuerdo sea inminente, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní.

* Entre otros ‌metales preciosos, la plata al contado subía un ​3,3% a 75,98 dólares por onza, tras caer más de un 5% el martes. El platino al contado ganaba un 1,8% a 2.043,38 dólares por onza, mientras que el paladio sumaba un 2,1% a 1.718,03 dólares. (Reporte de ‌Pablo Sinha en Bangalore; edición de Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)