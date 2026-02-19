METALES PRECIOSOS: el oro sube mientras la tensión entre EE. UU. e Irán impulsa la demanda de refugio

Por Pablo Sinha

19 feb (Reuters) -

Los precios del oro avanzaban el jueves, tras haber registrado un alza superior al 2% el día anterior, mientras la persistente tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán impulsaba la demanda de activos refugio y los inversores la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. El oro al contado subía un 0,5%, hasta alcanzar los US$5.004,47 por onza, a las 0634 GMT. Los futuros del oro en EEUU para entrega en abril avanzaban un 0,3%, hasta alcanzar los US$5.025,10.

"Si hay algo fundamental que se pueda señalar que respalde los precios (del oro), es la perspectiva de un conflicto en Oriente Próximo y el tipo de demanda de refugio seguro que lo acompaña", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

Se lograron algunos avances durante las conversaciones con Irán celebradas esta semana en Ginebra, pero sigue habiendo diferencias en algunas cuestiones, según informó la Casa Blanca el miércoles, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió de que cualquier nuevo ataque de EEUU contra Irán tendría graves consecuencias.

Mientras tanto, las actas de la Fed de enero revelaron que los dirigentes monetarios estaban casi unánimemente de acuerdo en mantener las tasas de interés sin cambios, pero seguían divididos sobre los próximos pasos a seguir, con "varios" de ellos abiertos a subidas de tipos si la inflación se mantiene elevada, mientras que otros se inclinaban por apoyar nuevos recortes si la inflación retrocede.

El oro, que no genera rendimiento, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados esperan actualmente que la primera bajada de tipos de interés de este año se produzca en junio.

La atención de los inversores se centra ahora en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que se publicarán a lo largo del día, y en el dato sobre el gasto en consumo personal del viernes, que es el indicador de inflación preferido por la Fed. Los mercados de China continental, Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

"Seguimos viendo un periodo de consolidación a corto plazo antes de que los precios del oro y la plata tiendan a subir gradualmente. En el caso de la plata, es probable que la consolidación se mantenga en el rango de 70 a 90 dólares, mientras que el oro podría cotizar en el rango de 4.800 a 5.100 dólares en el ínterin", dijo Christopher Wong, estratega de OCBC. La plata al contado avanzaba un 1,5%, hasta los US$78,36 por onza, tras subir más de un 5% el miércoles. El platino al contado subía un 0,7%, hasta los US$2.084,71 por onza, mientras que el paladio ganaba un 0,4%, hasta los US$1.722,94. (Información de Pablo Sinha en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)