METALES PRECIOSOS-El oro sube mientras los ataques a Irán despiertan la demanda de activos refugio

Por Ashitha Shivaprasad y Kavya Balaraman

2 mar (Reuters) - Los precios del oro subían el lunes, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva ‌contra Irán que causó ‌la ⁠muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, lo que agravó la tensión geopolítica y profundizó la incertidumbre económica mundial. El oro al contado avanzaba un 1,88%, hasta alcanzar los 5.376,44 dólares ​la onza, ⁠a las ⁠0632 GMT, tras alcanzar su punto más alto en más de cuatro semanas. Anteriormente en la ​sesión, los precios del oro habían subido hasta un 2%.

Los futuros del oro en EEUU

subían un ‌2,7%, hasta los 5.389,20 dólares la onza.

Israel lanzó una nueva ​oleada de ataques contra Teherán el domingo e ​Irán respondió con más bombardeos de misiles, un día después de que el asesinato de Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en una incertidumbre cada vez mayor.

"A diferencia de las anteriores escaladas en este conflicto, en este caso hay un incentivo bastante fuerte para que ambas partes sigan escalando potencialmente, lo que conlleva ​el riesgo de provocar un entorno bastante caótico, incierto y, por lo tanto, volátil durante más de unos pocos días... La dinámica del oro es ⁠bastante positiva", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

Sin embargo, el índice del dólar estadounidense se anotaba un 0,27%, lo que ‌encareció el oro para los compradores extranjeros y limitó los avances del metal.

El oro, un activo tradicionalmente considerado un valor refugio, ha alcanzado sucesivos máximos históricos este año debido al aumento de la incertidumbre política y económica mundial.

El último repunte se suma a un aumento del 64% en 2025, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, las sólidas entradas en los fondos cotizados en bolsa y las expectativas de flexibilización de la política ‌monetaria estadounidense.

"El oro es quizás el mejor barómetro para reflejar la incertidumbre global y, por seguir con la metáfora, ⁠el mercurio está subiendo. Deberíamos esperar que el oro se revalorice hasta alcanzar nuevos máximos históricos a ‌medida que entramos en una nueva era de incertidumbre geopolítica", dijo el analista independiente Ross Norman.

Mientras ⁠tanto, los datos del viernes mostraron que los precios al productor de ⁠EEUU subieron más de lo esperado en enero, lo que sugiere que la inflación podría repuntar en los próximos meses.

Los inversores también estarán atentos a una serie de datos sobre el mercado laboral estadounidense que se publicarán esta semana, entre ellos el dato de empleo de ADP, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y ‌el informe completo de febrero. La plata al contado ​avanzaba un 1,3%, hasta los 95 dólares por onza, tras registrar una ganancia mensual en febrero. El platino al contado subía un 0,8%, hasta los 2.383,50 dólares por onza, mientras que el paladio ganaba un 2,3%, hasta los 1.826,59 dólares. (Información de Ashitha Shivaprasad y Kavya Balaraman en Bangalore; ‌edición de Sonali Paul, Sherry Jacob-Phillips, Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)