Metales preciosos-el oro sube, pero se encamina a una caída semanal por temores de inflación

El oro subía el viernes debido a la demanda de activos de refugio en medio ‌de las crecientes tensiones ‌en ⁠Oriente Medio, pero se encamina a una pérdida semanal, ya que las crecientes preocupaciones por la inflación están empañando las perspectivas de recortes ​de las ⁠tasas ⁠de interés. * A las 0942 GMT, el oro al contado ganaba un ​0,3%, a 5.093,76 dólares la onza, acumulando un declive superior al 3% en ‌la semana y rompiendo una racha alcista de ​cuatro semanas, ya que las perspectivas ​de recortes de tasas y la volatilidad del dólar han lastrado el precio del lingote. * Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril mejoraban un 0,5%, a 5.102,1 dólares.

* "El riesgo geopolítico sigue siendo un factor clave que respalda los precios, ​ya que no parece que vaya a producirse una rápida resolución de la situación en Irán. Sin ⁠embargo, el potencial alcista se ve limitado por los temores inflacionistas debido al aumento de los precios ‌del petróleo, que han reforzado la narrativa de 'más alto durante más tiempo' en relación a las tasas", dijo Zain Vawda, de MarketPulse by OANDA.

* Aunque el oro se considera una cobertura a largo plazo contra la inflación, tiende a comportarse bien cuando las tasas son bajas, ya que es un activo que no devenga intereses. ‌En lo que va de año acumula un alza superior al 18%.

* Israel llevó a ⁠cabo intensos ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut controlados ‌por Hezbolá y el viernes inició una ola de ataques "a ⁠gran escala" contra infraestructuras en Teherán, mientras que Irán ⁠afirmó haber lanzado misiles contra el centro de Tel Aviv.

* El dólar cedía cerca de un 0,1%, abaratando al oro -cotizado en el billete verde- para los tenedores de otras divisas, pero se encamina hacia su mayor avance semanal en más de ‌un año. * En otros metales ​preciosos, la plata al contado subía un 0,8%, a 82,71 dólares la onza; el platino mejoraba un 0,1%, a 2.123,08 dólares; y el paladio sumaba un 0,2%, a 1.632,13 dólares. Todos los metales se encaminan ‌a cerrar la semana a la baja.

