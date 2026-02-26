METALES PRECIOSOS-El oro sube por compras de activos de refugio, mercado mira a negociaciones EEUU-Irán

Por Noel John

26 feb (Reuters) - Los precios del oro subían ligeramente el jueves, ya que la incertidumbre sobre ‌la política arancelaria de Estados ‌Unidos ⁠impulsaba el atractivo del metal como refugio seguro, mientras los inversores esperaban más detalles sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ​a lo largo ⁠del día.

* ⁠El oro al contado subía un 0,2% a 5.182,18 dólares por onza a ​las 0942 GMT. El oro alcanzó el martes su máximo en más ‌de tres semanas. Los futuros del oro estadounidense para ​entrega en abril bajaban un ​0,5%, a 5.198,70 dólares.

* El dólar estadounidense se debilitaba, lo que hacía que las materias primas que cotizan en el billete verde fueran más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* El enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, ​se reunirán con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones nucleares a lo largo del día en ⁠Ginebra.

* Trump expuso brevemente sus argumentos a favor de un posible ataque contra Irán en su discurso ‌sobre el estado de la Unión el martes, afirmando que no permitiría que un país que describió como el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo tuviera armas nucleares.

* El oro, que no rinde intereses, se considera una reserva de valor segura en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

* El tipo arancelario de Estados Unidos para ‌algunos países aumentará al 15% o más desde el 10% recientemente impuesto, dijo el miércoles el ⁠representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sin nombrar a ningún socio ‌comercial específico ni dar más detalles.

* El precio del oro alcanzó ⁠un máximo histórico de 5.594,82 dólares el 29 de ⁠enero y ha subido un 20% en lo que va de año.

* En cuanto a los datos, los inversores esperan las cifras semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que se publicarán más tarde hoy.

* Entre otros ‌metales preciosos, la plata al contado caía ​un 2,2% a 87,43 dólares por onza. El platino al contado operaba estable en 2.286,44 dólares por onza, mientras que el paladio bajaba un 1,3% a 1.772,25 dólares.