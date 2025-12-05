METALES PRECIOSOS: El oro sube por debilidad del dólar, mientras inversores esperan datos de EEUU

Por Pablo Sinha

5 dic (Reuters) - El oro subía el viernes, apoyado por un dólar más débil y las crecientes apuestas a un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos, con los mercados centrados en los próximos datos de inflación de Estados Unidos antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.

* El oro al contado subía un 0,4% a US$4.225,11 por onza a las 10:17 GMT, pero se encaminaba a un descenso semanal del 0,1%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 0,3% a US$4.255,90 la onza.

* El dólar operaba cerca de mínimos de cinco semanas frente a sus principales pares, lo que hace que el oro sea más asequible para los tenedores de otras divisas.

* Los datos del miércoles mostraron que las nóminas privadas cayeron en 32.000 en noviembre, la mayor caída en más de dos años y medio, mientras que las nuevas solicitudes de subsidios de desempleo en Estados Unidos cayeron al nivel más bajo en más de tres años, mostraron los datos semanales del jueves.

* La mayoría de los más de 100 economistas encuestados por Reuters pronostican que la Reserva Federal reducirá su principal tasa de interés en 25 puntos básicos en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre.

* Unas tasas de interés más bajas suelen favorecer a los activos que no rinden intereses, como el oro.

* Los inversores están atentos a los datos retrasados de la inflación PCE de septiembre que se publicarán hoy, y que constituirán el último dato antes de la reunión del FOMC de la semana que viene.

* Por su parte, la plata subía un 1,9%, a US$58,19 la onza, un 3,1% más en la semana, tras tocar el récord de US$58,98 el miércoles.

* La plata se ha revalorizado un 101% en lo que va de año, impulsada por un déficit estructural de la oferta, la preocupación por la liquidez y su inclusión en la lista estadounidense de minerales críticos.

* El platino sumaba un 0,7%, a US$1.657,50, y se encaminaba a una pequeña subida semanal, mientras que el paladio ganaba un 1,2%, a US$1.466,54, pero se encaminaba a terminar la semana a la baja. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)