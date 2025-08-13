Metales preciosos: el oro sube por debilidad del dólar y apuestas a bajas de tasas

Por Sherin Elizabeth Varghese

El oro subió el miércoles, impulsado por la debilidad del dólar y la caída de los rendimientos del Tesoro, porque los datos de inflación en Estados Unidos cimentaban las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal en septiembre y aumentaron las apuestas a otra antes de fin de año.

* A las 1610 GMT, el oro al contado ganaba un 0,4%, a 3357,59 dólares por onza, y los futuros en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,3%, a 3408,5 dólares.

* El índice del dólar tocó un mínimo de más de dos semanas, lo que abarató los lingotes para los compradores fuera de Estados Unidos, mientras que la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años bajaba.

* Según Nikos Tzabouras, analista de mercados de Tradu.com, "el oro se mantiene al alza debido a las crecientes expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre, tras los buenos datos del IPC y la debilidad de las nóminas no agrícolas de julio".

* Los mercados valoran en más de un 96% la probabilidad de que la Fed recorte las tasas el mes que viene, después de que el leve repunte de la inflación en julio mostró un impacto limitado de los aranceles estadounidenses en los precios al consumo, con al menos una reducción adicional prevista para finales de año.

* Los inversores esperan ahora nuevos indicadores estadounidenses esta semana, como el índice de precios a la producción, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y las ventas minoristas.

* El oro, un activo que no devenga intereses y suele considerarse un refugio en tiempos de incertidumbre económica o geopolítica, suele beneficiarse de un entorno de tasas bajas.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganó un 1,5%, a 38,46 dólares la onza, el platino bajó un 0,5%, a 1329,71 dólares, y el paladio perdió un 0,8%, a 1120,79 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano)