METALES PRECIOSOS-El oro sube por debilidad del dólar y demanda de activos de refugio seguro
Por Noel John
25 feb (Reuters) - Los precios del oro subían el miércoles, impulsados por un dólar más débil y una mayor demanda de refugio seguro en medio de la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y las crecientes fricciones entre Washington y Teherán.
* El oro al contado subía un 0,5% a 5.175,00 dólares por onza, a las 1106 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 0,5% a 5.193,90 dólares.
* El índice dólar bajaba, lo que abarataba el oro, que cotiza en el billete verde, para los tenedores de otras divisas.
* "El oro al contado se mantiene por encima del nivel de 5.000 dólares gracias a la debilidad del dólar estadounidense, las perspectivas poco claras sobre la política comercial de Estados Unidos y las persistentes tensiones geopolíticas", dijo Han Tan, analista jefe de mercados de Bybit.
* El oro, un refugio tradicional, se comporta bien en épocas de incertidumbre geopolítica y económica.
* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su discurso sobre el estado de la Unión que "casi todos" los países y empresas quieren mantener los acuerdos arancelarios y de inversión previamente alcanzados con Washington.
* El país comenzó a cobrar el martes un arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales, pero Washington estaba trabajando para aumentarlo al 15%, según un funcionario de la Casa Blanca.
* En tanto, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto reunirse con una delegación iraní para una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra.
* Irán está a punto de cerrar un acuerdo con China para la compra de misiles crucero antibuque, según fuentes de Reuters, que podrían apuntar a las fuerzas navales estadounidenses que se han reunido cerca de la costa iraní.
* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 3,5% a 90,40 dólares por onza, su máximo en tres semanas. El platino al contado ganaba un 5,4% a 2.285,64 dólares por onza, su punto más alto desde el 4 de febrero, mientras que el paladio sumaba un 2,7% a 1.816,21 dólares. (Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Philippa Fletcher y Andrei Khalip; Editado en Español por Ricardo Figueroa)