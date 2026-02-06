METALES PRECIOSOS: el oro sube por demanda de refugio ante caída de bolsas, tensiones entre EE. UU.-Irán

Por Noel John

6 feb (Reuters) - Los precios del oro subían el viernes, recuperándose del fuerte descenso de la sesión anterior, mientras las bolsas mundiales caían y las tensiones entre Estados Unidos e Irán persistían; en tanto, CME Group aumentó los márgenes de los metales preciosos para contrarrestar el riesgo.

* El oro al contado subía un 1,9% a US$4.859,43 por onza a las 0923 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en abril caían un 0,1% a US$4.883,10 por onza.

* "Veo que se está produciendo una cierta inversión en valores refugio, pero hay que tener en cuenta que sigue habiendo cierta cautela tras la venta masiva del viernes pasado (...) seguimos teniendo este temor por la tensión entre Irán y Estados Unidos, que sigue intacta", dijo Kelvin Wong, analista senior de mercados de OANDA.

* "El precio del oro va a experimentar una fluctuación a muy corto plazo entre los US$5.169, que es la resistencia clave a corto plazo, y los US$4.400, que es el soporte clave a corto plazo".

* Irán y Estados Unidos iniciarán el viernes en Omán unas negociaciones de alto riesgo sobre el programa nuclear de Teherán.

* La caída bursátil en Wall Street se extendió a Asia el viernes, dejando muchos índices de referencia regionales en números rojos.

* El oro, un refugio tradicional, se comporta bien en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

* La plata al contado subía un 4,2% a US$74,22 la onza el día después de caer por debajo del nivel de US$65 la onza durante las primeras operaciones en Asia.

* El oro bajaba un 0,1% en la semana, mientras que la plata caía más de un 12% tras perder un 18% la semana pasada, su mayor desplome semanal desde 2011.

* El dólar estadounidense se mantenía cerca de su máximo de dos semanas, lo que ejercía presión sobre los metales preciosos esta semana, después de que el presidente Donald Trump nominara a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal la semana pasada.

* En tanto, el CME Group subió el jueves los requisitos de margen para los contratos de futuros de oro y plata, su tercera subida en las últimas dos semanas, ya que el operador bursátil busca frenar los riesgos derivados de la mayor volatilidad del mercado de metales preciosos.

* El platino al contado subía un 0,9% a US$2.004,85 por onza, mientras que el paladio ganaba un 2,3% a US$1.653,13. Ambos se encaminaban a cerrar la semana a la baja.

(Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Leroy Leo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)