METALES PRECIOSOS: El oro sube por expectativas de recorte de tasas de la Fed y debilidad del dólar

Por Pablo Sinha

8 dic (Reuters) - El precio del oro subía el lunes impulsado por las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos, que presionaban al dólar, antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de esta semana.

* El oro al contado subía un 0,3% a US$4.209,43 por onza a las 0851 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,1% a US$4.239,40 la onza.

* El índice dólar bajaba y se acercaba al mínimo de un mes que tocó el 4 de diciembre, lo que hace que el oro -que cotiza en dólares- sea más asequible para los compradores extranjeros.

* "El oro se beneficia de la debilidad del dólar y de que los participantes en el mercado esperan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés esta semana", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Los datos de la semana pasada mostraron que el gasto de los consumidores estadounidenses creció moderadamente en septiembre. Ello refleja una ralentización del impulso económico en medio del aumento de los costos y la debilidad del mercado laboral, ya que las nóminas privadas registraron en noviembre su mayor caída en más de dos años y medio.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados están valorando en un 87% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre, tras la publicación de datos económicos débiles y los comentarios con un sesgo expansivo de varios funcionarios de la Reserva Federal.

* La bajada de las tasas de interés suele impulsar la demanda de activos que no rinden intereses, como el oro.

* La plata subía un 0,3% a US$58,43 la onza, tras alcanzar el viernes un máximo histórico de US$59,32.

* El metal blanco ha duplicado su precio este año, impulsado por el déficit de oferta y su designación como mineral crítico por Estados Unidos.

* Entre otros metales preciosos, el platino ganaba un 0,6%, a US$1.650,90, y el paladio subía un 1%, a US$1.471,26. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)