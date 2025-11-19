METALES PRECIOSOS El oro sube por la aversión al riesgo antes de datos clave de EEUU

Por Noel John

19 nov (Reuters) -

El oro subía levemente el miércoles, ya que los inversores buscaban activos de refugio, a la espera de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y un informe de empleo de Estados Unidos retrasado, en busca de pistas sobre futuros movimientos de las tasas de interés.

* El oro al contado ganaba un 0,5%, a US$4.088,03 por onza, a las 09:15 GMT, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban también un 0,5%, a US$4.087,90.

* "Después de rebotar desde el nivel psicológico de los 4.000 dólares en la sesión anterior, el oro está brillando algo esta mañana en medio de la cautela", dijo Lukman Otunuga, de FXTM.

* Los inversores están pendientes de las minutas de la reunión de octubre de la Fed, que se publicarán más tarde en el día, y del informe retrasado sobre el empleo de septiembre, que se publicará el jueves.

* Los economistas encuestados por Reuters esperan que el informe de empleo de septiembre muestre que se añadieron 50.000 puestos de trabajo durante el mes.

* Por otra parte, un informe mostró en la víspera que el número de estadounidenses que reciben subsidios de desempleo se situó en su nivel más alto en dos meses a mediados de octubre.

* Se espera que las minutas de la cita de la Fed arrojen luz sobre las divisiones entre las autoridades monetarias acerca de cómo responder a la inflación y a los cambios en las tendencias laborales.

* En otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 1,5%, a US$51,44 la onza; el platino sumaba un 0,7%, a US$1.544,72; y el paladio mejoraba un 1%, a US$1.414,68.

(Editado en español por Carlos Serrano)