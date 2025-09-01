Metales preciosos: el oro sube por las apuestas a una bajada de tipos en EEUU

Por Brijesh Patel

El oro alcanzaba el lunes un máximo de más de cuatro meses, al aumentar las apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará los tipos de interés este mes, lo que aumentó el atractivo del lingote, mientras que la plata superó los US$40 por onza por primera vez en más de una década. El oro al contado subía un 0,8% hasta los US$3475,72 la onza a las 0238 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 23 de abril. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,9% hasta los US$3546,10. "Los comentarios a favor de la relajación monetaria de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ayudaron a los operadores a pasar por alto la subida del índice subyacente de precios PCE del viernes, y mantuvieron la puerta abierta a un recorte de tipos de 25 puntos básicos este mes", dijo el analista de City Index, Matt Simpson.

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos también ha considerado ilegales la mayoría de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que pesa aún más sobre el dólar y envía al oro a un máximo de cuatro meses, dijo Simpson.

Los datos mostraron que el índice de precios PCE de Estados Unidos un 0,2% intermensual y un 2,6% interanual, ambos en línea con las expectativas.

En una publicación en las redes sociales el viernes, Daly reiteró su apoyo a un recorte de los tipos, dados los riesgos para el mercado laboral.

El suele tener un buen comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos.

En el frente comercial, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el domingo que el Gobierno del presidente Trump continúa sus conversaciones con los socios comerciales a pesar de que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles de Trump son ilegales. La plata al contado subía un 2% a US$40,44 la onza, el nivel más alto desde septiembre de 2011.

"El feriado bancario en Estados Unidos está contribuyendo a una menor liquidez, lo que también está exacerbando algunos de los movimientos en el oro y la plata", dijo el analista de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

"La plata está subiendo en respuesta a las expectativas de bajadas de tipos en EEUU, mientras que la escasez de oferta en el mercado contribuye a mantener el sesgo alcista". El platino ganaba un 0,8% hasta US$1375,41 y el paladio subía un 1,1% hasta US$1121,09. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)