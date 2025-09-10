Metales preciosos: el oro sube por las apuestas a una bajada de tipos

Por Brijesh Patel

10 sep (Reuters) -

El precio del oro subía el miércoles, manteniéndose por encima del nivel crítico de US$3600 la onza, impulsado por las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos este mes, mientras que los informes clave de inflación que se publicarán esta semana también estuvieron en el radar de los inversores. El oro al contado subía un 0,3%, hasta US$3635,329 dólares/onza, a las 0101 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3673,95 el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,2%, hasta US$3673,70.

"El sentimiento es realmente alcista. Hay varios factores importantes que impulsan los precios del oro en estos momentos. El principal son las expectativas de recorte de tipos en EEUU", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

"Las perspectivas a corto plazo dependen en gran medida de los datos de inflación. Si sale un poco picante, entonces los recortes de tipos podrían salirse de la curva marginalmente y provocar un retroceso en lo que es un mercado técnicamente sobrecomprado".

El dato de inflación de los precios al productor de EEUU, que se publicará a las 1230 GMT, y la lectura de la inflación de los precios al consumo del jueves se seguirán de cerca en busca de más pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.

La economía estadounidense probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado anteriormente, dijo el Gobierno el martes, lo que sugiere que el crecimiento del empleo ya estaba estancado antes de los agresivos aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones.

Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos publicados la semana pasada también apuntaron a un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, y sellaron el caso para un recorte de tasas en la reunión de política monetaria de la Fed en septiembre.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados prevén un recorte de tipos de 25 puntos básicos, mientras que la probabilidad de un recorte mayor, de 50 puntos básicos, se sitúa en torno al 6%. El precio del oro ha subido un 38% en lo que va de año, tras una subida del 27% en 2024, impulsado por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación de los bancos centrales, los ajustes monetarios a favor de la relajación monetaria y el aumento de la incertidumbre mundial.

El oro suele tener un buen comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos. En otros mercados, la plata al contado subía un 0,3%, hasta US$41 la onza. El platino avanzaba un 0,9% hasta US$1380,74 y el paladio se mantenía estable en US$1148,57.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)