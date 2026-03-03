METALES PRECIOSOS-El oro sube por quinta sesión ante temor a guerra prolongada en Oriente Medio

Por Ishaan Arora

3 mar (Reuters) -

Los precios del oro subían por quinta sesión consecutiva el martes, mientras los inversores buscaban activos refugio en medio de la escalada de ‌la guerra aérea de Estados ‌Unidos ⁠e Israel contra Irán, que aumenta el temor a

que el conflicto se transforme en una guerra regional prolongada. El oro al contado avanzaba un 0,7% hasta alcanzar los 5.362,90 dólares por onza, a las 0452 ​GMT. En ⁠la sesión anterior, el ⁠oro alcanzó su punto más alto en más de cuatro semanas después de que EEUU e Israel lanzaran ​ataques contra Irán durante el fin de semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subían un 1,2%, ‌hasta los 5.376,50 dólares la onza.

"El alcance y la duración ​del conflicto siguen siendo muy inciertos, y con esas ​incertidumbres en juego, el oro está acaparando la mayor parte de la demanda de refugio seguro", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

Los medios de comunicación iraníes informaron de que un alto cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró el lunes que el estrecho de Ormuz se había cerrado y advirtió de que Irán dispararía contra cualquier barco que ​intentara atravesar esta estratégica vía marítima.

Esta es la advertencia más explícita de Irán desde que el sábado comunicó a los barcos que iba a cerrar la ruta de exportación, ⁠una medida que amenaza con estrangular una quinta parte del flujo mundial de petróleo y provocar una fuerte subida de los precios del crudo.

El dólar ‌se mantenía cerca del máximo de más de cinco semanas alcanzado el lunes, respaldado por una demanda firme y un sentimiento cauteloso del mercado. Aunque un dólar más fuerte suele encarecer los activos denominados en dólares, como el oro, para los tenedores de otras divisas, esa relación inversa no es absoluta. En momentos de mayor incertidumbre, como la escalada de un conflicto o una mayor volatilidad del mercado, los inversores suelen comprar tanto en el dólar como en el oro por su papel de activos refugio.

"Podría ‌decirse que el oro se cotizaría por encima de los niveles actuales si no fuera por la apreciación del dólar ⁠desde que se intensificó el conflicto. Las preocupaciones por la inflación son ahora mismo la principal preocupación de los operadores, ‌dada la evolución de los precios del petróleo y la reducción de los volúmenes de ⁠transporte a través del estrecho de Ormuz", añadió Waterer.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ⁠ha prometido continuar con el conflicto durante el tiempo que sea necesario y ha advertido de una "gran ola" de nuevos ataques que se producirán pronto, sin dar más detalles.

El ataque a Irán ha sumido al golfo Pérsico en la guerra, causando la muerte de decenas de civiles en Irán, Israel y Líbano, sumiendo al transporte aéreo mundial en el caos y paralizando ‌el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. La ​plata al contado avanzaba un 0,2% hasta alcanzar los 89,64 dólares por onza el martes, tras alcanzar su máximo en más de cuatro semanas en la sesión anterior. El precio al contado del platino subía un 0,3% hasta los 2.297,05 dólares por onza, mientras que el del paladio ganaba un 1% hasta ‌los 1.784,81 dólares. (Información de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)