METALES PRECIOSOS-El oro sube por tensiones EEUU-Irán y caída de rendimientos de bonos europeos

Por Pablo Sinha

20 feb (Reuters) - El precio del oro subía el viernes, respaldado por las tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán y ‌los bajos rendimientos de ‌los ⁠bonos europeos, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de Estados Unidos para evaluar las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El ​oro al ⁠contado subía ⁠un 0,7% a 5.032,49 dólares la onza a las 0941 GMT, pero se encaminaba hacia ​una caída semanal del 0,2%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban ‌un 1,1% a 5.052,70 dólares.

* Los rendimientos de ​los bonos del Estado de la ​zona euro se encaminaban el viernes hacia su segunda caída semanal consecutiva, en una semana marcada por las especulaciones sobre el liderazgo del Banco Central Europeo y el aumento de las tensiones geopolíticas.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán que debe llegar a un acuerdo ​sobre su programa nuclear o se producirán "cosas realmente malas", y fijó un plazo de 10 a 15 días.

* Goldman Sachs afirmó en ⁠una nota que, en su escenario base, con la reaceleración de las compras de los bancos centrales y el ‌aumento de la exposición de los inversores privados solo en respuesta a los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, espera que el oro suba lentamente este año.

* Los datos sobre el gasto en consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, son el centro de atención para obtener pistas sobre la política monetaria estadounidense. Los economistas encuestados por ‌Reuters prevén un aumento del 0,3% en el PCE subyacente. Los datos se publicarán a las ⁠1330 GMT.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores esperan en gran medida ‌que el banco central mantenga las tasas de interés sin cambios en ⁠su reunión de política monetaria de marzo.

* El oro, que no ⁠rinde intereses, tiende a comportarse bien cuando las tasas de interés son bajas.

* La demanda de oro se mantuvo moderada en la India esta semana, ya que la volatilidad de los precios disuadió a los compradores, mientras que otros importantes centros asiáticos, como China, permanecieron cerrados por ‌las fiestas del Año Nuevo Lunar.

* Entre otros ​metales preciosos, la plata al contado subía un 2,8% a 80,57 dólares la onza. El platino al contado ganaba un 2,3% a 2.117,66 dólares, mientras que el paladio sumaba un 2,3% a 1.723,25 dólares. Todos los metales se encaminaban a ‌anotar ganancias semanales. (Reporte de Pablo Sinha en Bangalore; Editado en Español por Ricardo Figueroa)