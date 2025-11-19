METALES PRECIOSOS: El oro sube por una demanda de refugio antes de datos clave de EE. UU.

(Actualiza con cotizaciones)

Por Pablo Sinha

19 nov (Reuters) - El precio del oro subió el miércoles, ya que los inversores acudieron en masa a este activo de refugio antes de la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal más tarde en el día y un informe retrasado de empleo de Estados Unidos, el jueves.

* El oro al contado ganó un 0,3%, a US$4.081,15 por onza, a las 16:25 GMT, tras haber avanzado más de un 1% durante la sesión, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,4%, a US$4.081,5.

* "En estos momentos, el mercado está comprando refugio (...) Las cifras (de empleo) que han salido han sido un poco más suaves y hay nerviosismo en los mercados de renta variable", dijo Bob Haberkorn, estratega de mercado de RJO Futures.

* Las acciones mundiales se estabilizaban el miércoles, tras otra liquidación impulsada por los nervios sobre las valoraciones de la inteligencia artificial, aunque el ambiente era cauto antes del esperado informe de resultados del titán de los chips Nvidia y los datos de empleo estadounidenses de esta semana.

* Los mercados están pendientes de las minutas de la reunión de octubre de la Reserva Federal para conocer la postura de las autoridades monetarias sobre una nueva bajada de tasas de interés. El banco central recortó los tipos en 25 puntos básicos en la cita, pero el presidente Jerome Powell se mostró cauto ante nuevas reducciones.

* Los operadores ven ahora un 49% de probabilidades de una rebaja, frente al 46% de la sesión anterior, según mostró la herramienta FedWatch de CME. El oro, que no devenga intereses, tiende a comportarse bien en un entorno de tasas bajas y en momentos de incertidumbre económica.

* El jueves se publicará el informe de empleo de septiembre, retrasado por el cierre del Gobierno estadounidense, que se espera que ofrezca un primer indicador de la salud económica del país. Los economistas encuestados por Reuters esperan una adición de 50.000 puestos de trabajo durante el mes.

* En otros metales preciosos, la plata al contado avanzó un 1,1%, a US$51,26 la onza; el platino sumó un 0,9%, a US$1.549,1; y el paladio perdió un 0,8%, a US$1.389,45.

