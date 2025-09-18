Metales preciosos: el oro sube tras recorte de tasas de la Fed

Por Ishaan Arora y Anushree Mukherjee

18 sep (Reuters) - El precio del oro subía el jueves, impulsado por un dólar más débil, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos y señaló una senda de relajación gradual para el resto del año, lo que impulsaba el atractivo del metal.

* El oro al contado subía un 0,2% a US$3668,34 dólares por onza a las 1011 GMT. El miércoles alcanzó un máximo histórico de US$3707,40 dólares, antes de cerrar con una caída del 0,8%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,4% a US$3703 dólares.

* El dólar recortaba sus recientes ganancias y se acercaba a mínimos de dos meses, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas. El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años también caía.

* "El dólar está recuperando su debilidad, lo que ha ayudado a sostener los precios del oro (...) la decisión sobre las tasas en sí fue un poco acomodaticia, porque la declaración o el diagrama de puntos revelaron que habrá dos recortes de tipos más este año", dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

* La Fed redujo las tasas en 25 puntos básicos el miércoles e indicó que bajará de forma gradual los costos de los préstamos durante el resto de este año.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, caracterizó la medida como un recorte de gestión de riesgos en respuesta al debilitamiento del mercado laboral, y dijo que la Fed está en una "situación de reunión por reunión" con respecto a las perspectivas de las tasas de interés.

* El oro, considerado un activo de refugio en periodos de incertidumbre geopolítica y económica, tiende a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* "La racha alcista del oro sigue vigente y es muy probable que se mantengan los máximos históricos", afirmó Ross Norman, analista independiente.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran actualmente en un 90% la posibilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal en octubre.

* ANZ espera que el oro obtenga mejores resultados al principio del ciclo de flexibilización, dijo el banco en una nota el jueves. "Es probable que la demanda de activos de refugio en un contexto geopolítico difícil impulse la demanda de los inversores".

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,4% a US$41,84 dólares la onza, el platino ganaba un 1,5% a US$1383,60 dólares y el paladio bajaba un 0,7% a US$1146,55 dólares la onza. (Reporte de Ishaan Arora, Anushree Mukherjee y Anmol Choubey en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)