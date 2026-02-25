METALES PRECIOSOS-El oro sube un 1% ante la incertidumbre sobre los aranceles

Por Ishaan Arora

25 feb (Reuters) -

El precio del oro subía un 1% el miércoles, después de que los inversores acudieran en masa ‌al metal refugio durante la sesión ‌asiática, ⁠sopesando la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses tras una sentencia de la Corte Suprema de EEUU que anuló una serie de medidas del presidente Donald Trump. El ​oro al ⁠contado se ⁠situaba en 5.198 dólares la onza a las 0534 GMT. El oro cerró la sesión anterior ​con una caída de más del 1%, mientras los inversores recogieron beneficios después de que ‌el oro alcanzara su máximo en tres semanas a primera ​hora del día. Los futuros del oro ​estadounidense para entrega en abril subían un 0,8%, hasta los 5.217,30 dólares.

"El regreso del mercado chino, junto con la mayor incertidumbre política en EEUU, mantiene el atractivo del oro y, en cierta medida, también de la plata", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

Estados Unidos comenzó a cobrar el martes un ​arancel temporal del 10% sobre las importaciones globales, pero Washington estaba trabajando para aumentarlo al 15%, según dijo un representante de la Casa ⁠Blanca, lo que sembró la confusión sobre las políticas arancelarias de Trump tras la derrota de la Corte Suprema la ‌semana pasada.

Mientras tanto, dos responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos señalaron que no hay intención a corto plazo de cambiar la política de tipos de interés del banco central.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados esperan actualmente tres recortes de tipos de 25 puntos básicos este año. "Todavía hay mucho margen para que el oro siga subiendo, especialmente si persisten todos los factores que impulsan ‌al alza los precios del oro, como la política fiscal y comercial estadounidense y la política exterior", añadió ⁠Rodda.

Trump esbozó brevemente los argumentos a favor de un posible ataque a Irán durante su ‌discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso el martes, ⁠afirmando que no permitiría que el país obtuviera armas nucleares.

Estas declaraciones ⁠se producen cuando Irán se acerca a un acuerdo con China para la compra de misiles antibuque, según seis personas familiarizadas con las negociaciones. Irán y EEUU tienen previsto celebrar una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra. La plata al contado avanzaba un 3% hasta los 89,92 dólares ‌por onza, su máximo en tres semanas. El ​platino al contado subía un 3,6% hasta los 2.244,85 dólares por onza, su punto más alto desde el 5 de febrero, mientras que el paladio se revalorizaba un 2,4% hasta alcanzar un máximo de tres semanas de 1.811,37 dólares. (Información de ‌Ishaan Arora; edición de Sherry Jacob-Phillips y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)