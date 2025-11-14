METALES PRECIOSOS El oro sube y se prepara para una subida semanal ante el debilitamiento del dólar

Por Brijesh Patel

14 nov (Reuters) -

Los precios del oro subían el viernes y se encaminaban a una subida semanal, apoyados por un dólar más débil mientras los inversores esperaban más datos económicos de EEUU para calibrar la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre tras los comentarios de línea dura de los representantes de la Reserva Federal. El oro al contado subía un 0,3%, hasta los US$4.183,31 por onza, a las 0638 GMT. En lo que va de semana, el oro ha subido un 4,6%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,2% hasta los US$4.185,90 la onza. El índice del dólar se encaminaba a una segunda caída semanal consecutiva frente a sus competidores, lo que hacía al oro más atractivo para los tenedores de otras divisas.

"Esta semana, al oro le ha ido bien y se debe principalmente al debilitamiento del dólar y a los flujos especulativos que esperan que la Reserva Federal baje los tipos de interés", dijo Brian Lan, director de GoldSilver Central.

"Sin embargo, la Administración de EEUU ha reabierto y debido a todos estos temores de desaceleración e inflación, las expectativas cambiaron ligeramente hacia la posibilidad de que la Reserva Federal no vaya a recortar los tipos de interés de forma agresiva, lo que ha provocado un ligero retroceso en los precios del oro."

La preocupación por la inflación y las señales de relativa estabilidad en el mercado laboral tras dos recortes de tipos este año han llevado a un número creciente de responsables de política monetaria de la Reserva Federal a mostrarse reticentes a una mayor relajación.

