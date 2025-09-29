Metales preciosos: el oro supera los US$3800/oz ante un dólar más débil y las expectativas de una bajada de tipos

Por Brijesh Patel

29 sep (Reuters) -

El oro superó el lunes por primera vez en su historia el nivel clave de US$3800 la onza, apoyado por la debilidad del dólar y las crecientes expectativas de que la Reserva Federal vuelva a recortar los tipos de interés este año. El oro al contado subía un 1,1%, hasta los US$3801,88 dólares por onza, a las 0435 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,6%, a US$3831,90. El índice del dólar estadounidense caía un 0,2%, frente a sus pares, lo que abarataba el precio del oro para los compradores extranjeros. El Departamento de Comercio de EEUU dijo el viernes que su Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) subió un 0,3% en agosto, frente a un aumento del 0,2% en julio, igualando la estimación de los economistas encuestados por Reuters.

"Este dato de la inflación en Estados Unidos ha dado a los mercados motivos para creer que se producirán nuevos recortes de la Reserva Federal en octubre y diciembre", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. "El sentimiento es muy alcista y vamos camino de volver a marcar otro máximo histórico esta semana. El mercado del oro está bastante largo en estos momentos y eso puede ser motivo de cautela sobre futuras subidas", añadió.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en un 90% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en octubre y en un 65% la de que vuelva a bajarlos en diciembre.

El lingote, que suele funcionar como refugio seguro, prospera en un entorno de tipos de interés bajos y en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica.

El lunes, los mercados bursátiles tuvieron un comienzo cauteloso en Asia, mientras los inversores se preparaban para un posible cierre de la Administración estadounidense.

Los inversores esperan ahora los datos estadounidenses sobre ofertas de empleo, nóminas privadas, el PMI manufacturero del ISM y el dato de nóminas no agrícolas para obtener más pistas sobre la salud de la economía. SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias aumentaron un 0,89% a 1005,72 toneladas métricas el viernes desde 996,85 toneladas el jueves. Por otra parte, la plata al contado subía un 2,4%, hasta 47,08 dólares la onza, el platino avanzaba un 3,4%, hasta 1622,04 dólares y el paladio ganaba un 2,2%, hasta 1297,67 dólares. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Harikrishnan Nair, Ronojoy Mazumdar y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)