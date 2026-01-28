METALES PRECIOSOS: el oro supera los US$5.200 mientras el dólar se hunde

Por Ishaan Arora

28 ene (Reuters) -

El oro superó por primera vez los US$5.200 el miércoles, mientras el dólar caía a mínimos de casi cuatro años ante las persistentes preocupaciones geopolíticas y antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense.

El oro al contado subía un 1,4%, hasta los US$5.262,66 por onza, a las 0558 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$5.266,37. Ha ganado más de un 20% desde principios de año.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 3,4% hasta los US$5.255,30 la onza.

"(La subida del oro) se debe a la fortísima correlación indirecta con el dólar y (...) el comentario de Trump a una pregunta informal sobre el dólar, lo que implica que hay un amplio consenso dentro de la Casa Blanca para tener un billete verde más débil en el futuro", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

El dólar estadounidense se enfrentaba a una "crisis de confianza" al rondar mínimos de cuatro años, lo que agravó la venta de dólares, después de que el presidente Donald Trump dijera que cuando se le preguntó si creía que había bajado demasiado.

La confianza del consumidor estadounidense, por su parte, se desplomó en enero a su nivel más bajo en más de 11 años y medio, ante una creciente ansiedad por la atonía del mercado laboral y los altos precios.

Trump añadió que pronto anunciará a su elegido para dirigir la Fed y predijo que los tipos de interés bajarán una vez que el nuevo presidente asuma el cargo.

"Dada la tensión entre los mandatos de la Fed y la Casa Blanca, creo que los mercados se están poniendo a la defensiva antes de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, previstas para hoy", dijo Ilia Spivak, jefe de macroeconomía global de Tastylive.

Se espera que la Fed mantenga los tipos de interés en su reunión de política monetaria de enero, actualmente en curso.

Wong añadió que la resistencia a corto plazo del oro podría situarse en torno a los US$5.240 por onza. Deutsche Bank dijo el martes que el oro podría subir a US$6.000 por onza en 2026, señalando la demanda de inversión persistente a medida que los bancos centrales y los inversores aumentan las asignaciones a activos no denominados en dólares y tangibles.

La plata al contado subía un 2%, a US$115,40 la onza, tras alcanzar el lunes un máximo histórico de US$117,69. El metal blanco ha subido casi un 60% en lo que va de año.

El platino al contado avanzaba un 1,7% a US$2.685,16 la onza, tras alcanzar un récord de US$2.918,80 el lunes, mientras que el paladio se revalorizaba un 0,7% a US$1.946,75.

