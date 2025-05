Metales preciosos: El oro supera máximos semanales por un dólar débil y la política fiscal de EEUU

By Anushree Mukherjee 21 mayo (Reuters) - El precio del oro subía el miércoles hasta alcanzar su nivel más alto en más de una semana ante el debilitamiento del dólar y la búsqueda de seguridad por parte de los inversores en un contexto de incertidumbre fiscal en Estados Unidos, donde el Congreso debate un amplio proyecto de ley tributaria. El oro al contado subía un 0,5%, a US$3305,39 la onza, a las 0408 GMT, tras alcanzar su nivel más alto desde el 12 de mayo a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0,7%, hasta los US$3307,30. El dólar retrocedía a su nivel más bajo desde el 7 de mayo, lo que abarataba el precio del oro para los tenedores de divisas extranjeras. "El índice general del dólar perdía más de un punto en las últimas 24 horas, debido a que la rebaja de Moody's y el escepticismo sobre la ley fiscal de Trump siguen socavando el dólar", lo cual es positivo para el oro, dijo Edward Meir, analista de Marex. Trump presionó el martes a sus compañeros republicanos en el Congreso de EEUU para unirse detrás de un amplio proyecto de ley de recorte de impuestos, pero al parecer no logró convencer a un grupo de disidentes que aún podrían bloquear un paquete que abarca gran parte de su agenda interna. El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio en momentos de incertidumbre política y económica, tiende a prosperar en un entorno de tipos bajos. "A medio y largo plazo, el oro es favorito para seguir subiendo, aunque si surgen titulares positivos sobre el acuerdo comercial, esto podría ser un obstáculo para que el oro intente recuperar el nivel de US$3500", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade. El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, declaró en el Economic Club de Minnesota que la relajación de las tensiones comerciales permitiría que el mercado laboral se mantuviera fuerte y que la inflación siguiera en la senda del objetivo del 2% de la Fed. El paladio al contado caía un 1,2%, hasta US$1001,41, pero alcanzó su nivel más alto desde el 4 de febrero a principios de la sesión. "El paladio ha estado hambriento de buenas noticias. (...) El hecho de que Honda se decante más por los híbridos y no por los vehículos eléctricos es una buena razón", afirmó Tai Wong, operador independiente de metales. Tanto el platino como el paladio son utilizados por los fabricantes de automóviles en los catalizadores que reducen las emisiones de gases de escape. La plata caía un 0,1%, hasta US$33,03 la onza, y el platino bajaba un 0,7%, hasta US$1046,70. (Información de Anushree Mukherjee en Bengaluru; edición de Sonia Cheema y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Paula Villalba)