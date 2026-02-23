METALES PRECIOSOS: el oro toca máximo de tres semanas, fallo sobre aranceles EE. UU. impulsa demanda de refugio

Por Anjana Anil

23 feb (Reuters) - El precio del oro llegó a subir más de un 1% el lunes y tocó su máximo en tres semanas, ya que la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles del presidente Donald Trump provocaba una caída del dólar e inyectaba nueva incertidumbre en la política comercial, lo que avivaba la demanda del metal como refugio.

* El oro al contado subía un 0,9% a US$5.146,89 por onza a las 1010 GMT, tras haber subido anteriormente hasta un 1,1% y haber alcanzado su máximo desde el 30 de enero. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 1,7% a US$5.167,90.

* El dólar caía después de que la Corte Suprema dictaminó el viernes que los aranceles generales de Trump excedían su autoridad, lo que hizo que las materias primas cotizadas en dólares, como el oro, fueran más asequibles para los compradores extranjeros.

* "La recuperación de los precios del oro y la plata probablemente se haya visto favorecida por la preocupación o la confusión incluso sobre las perspectivas de los aranceles", dijo el analista independiente Ross Norman, quien añadió que había múltiples factores favorables, entre ellos los débiles datos de crecimiento económico.

* Trump respondió arremetiendo contra el tribunal e imponiendo un arancel general del 15% a las importaciones —el nivel máximo permitido por la ley— e insistiendo en que los acuerdos comerciales con casi 20 países, la mayoría con aranceles más elevados, deben mantenerse.

* Los datos del viernes mostraron que la inflación subyacente en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre, y hay indicios de que se acelerará aún más en enero. Esto podría disuadir a la Reserva Federal de bajar las tasas de interés pronto, lo que reduciría el atractivo de mantener oro, que no rinde intereses.

* Los mercados están atentos a cualquier señal de los numerosos oradores de la Fed esta semana que pueda arrojar más luz sobre la trayectoria de la política monetaria.

* Los mercados mundiales también están atentos a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ya que este último país ha indicado que está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2,6% a US$86,73 por onza, su máximo en más de dos semanas. El platino al contado ganaba un 0,3% a US$2.163,64 por onza, mientras que el paladio sumaba un 1,8% a US$1.779,81. (Reporte de Anjana Anil en Bangalore; edición de Emelia Sithole-Matarise; Editado en Español por Ricardo Figueroa)