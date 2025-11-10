METALES PRECIOSOS: El oro toca máximos de dos semanas ante las apuestas de recorte de tipos de la Fed

Por Brijesh Patel

10 nov (Reuters) -

El precio del oro alcanzaba el lunes su nivel más alto en dos semanas, impulsado por las expectativas de un nuevo recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre y una serie de datos económicos débiles que aumentaron la preocupación por la desaceleración mundial. El oro al contado sumaba un 1,8%, a US$4.070,99 por onza, a las 0643 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 27 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,8%, a US$4.079,70 la onza.

"El oro está recibiendo una sólida oferta de los operadores para comenzar la semana, con el metal precioso subiendo ante la expectativa de que un recorte de tipos todavía podría llegar el próximo mes, a pesar de que la Fed ha estado rebajando las posibilidades de que ocurra", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

Según los datos publicados la semana pasada, la economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre, con reducciones en los sectores público y minorista, mientras que la reducción de costes y la adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas provocaron un aumento de los anuncios de bajas.

La confianza de los consumidores estadounidenses se debilitó a principios de noviembre hasta el nivel más bajo en casi tres años y medio, en un contexto de preocupaciones por las consecuencias económicas del cierre de la Administración más largo de la historia, según una encuesta publicada el viernes.

Los agentes del mercado ven ahora un 67% de probabilidades de un recorte de tipos en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME. El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica. El domingo, el Senado de EEUU pareció dispuesto a sacar adelante una medida destinada a reabrir la Administración federal y poner fin a un cierre de 40 días que ha dejado sin empleo a trabajadores federales, retrasado ayudas alimentarias y obstaculizado los viajes aéreos.

"Si bien parece que podríamos estar avanzando hacia el fin del cierre, con esto viene una mayor visibilidad sobre los indicadores económicos clave, que han sido escasos desde que comenzó el cierre", dijo Waterer. SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias subieron un 0,16% a 1.042,06 toneladas métricas el viernes desde 1.040,35 toneladas el jueves. Por otra parte, la plata al contado avanzaba un 2,5%, a US$49,52 la onza, el platino subía un 1,3%, a US$1.565,22, y el paladio sumaba un 1,1%, a US$1.396,37. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)