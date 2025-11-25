METALES PRECIOSOS: El oro toca máximos de una semana ante expectativas de recorte de tipos de la Fed

Por Ishaan Arora

25 nov (Reuters) -

El oro subía el martes a su nivel más alto en más de una semana, repeliendo la firmeza del dólar, después de que los comentarios a favor de la relajación monetaria de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal reavivaran las perspectivas de una bajada de tipos en diciembre.

El oro al contado avanzaba un 0,1%, hasta los US$4.141,49 la onza, a las 0631 GMT, el nivel más alto desde el 14 de noviembre, tras el avance del 1,8% registrado el lunes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,1% a US$4.139,10 la onza.

"(El oro está siendo) impulsado principalmente por las expectativas de un recorte de tipos (...) en las últimas dos semanas y como las expectativas se dispararon (rápidamente), hizo que los precios del oro se recuperaran a corto plazo", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

"Los participantes del mercado estarán viendo cualquier dato económico de EEUU relacionado con la demanda, con mucho más interés en este momento para ver si las preocupaciones de la Fed con respecto a una situación de demanda más suave, podría ser el mercado laboral, las ventas minoristas o la confianza del consumidor, superan la llamada situación de inflación persistente".

El mercado laboral es lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tipos de un cuarto de punto en diciembre, aunque la acción más allá de eso depende de una próxima avalancha de datos retrasados por el cierre de la Administración, dijo el lunes el gobernador de la Fed Christopher Waller.

Los comentarios de Waller se producen después de que el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera el viernes que los tipos de interés estadounidenses podrían bajar "a corto plazo".

Los inversores valoran ahora en un 81% la posibilidad de una bajada de tipos en diciembre, frente al 40% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME.

El oro, que no ofrece rendimientos, tiende a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

Esta semana se publicarán datos económicos clave retrasados por el cierre de la Administración, como las ventas minoristas, las solicitudes de subsidio de desempleo y las cifras de precios al productor, que se espera que ofrezcan más claridad sobre la senda de recorte de tipos de la Reserva Federal.

El dólar se mantenía cerca de los máximos de seis meses alcanzados la semana pasada, lo que limitó las ganancias del oro.

Por otra parte, la plata al contado seguía estable en US$51,43 la onza, el platino avanzaba un 0,7%, hasta US$1.553,65, y el paladio ganaba un 0,3%, hasta US$1.399,96.

(Información de Ishaan Arora; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)