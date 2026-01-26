METALES PRECIOSOS: el oro toca máximos históricos al rebasar los US$5.000

Por Kavya Balaraman

26 ene (Reuters) -

El oro alcanzaba el lunes un máximo histórico por encima de los 5.000 dólares la onza, prolongando su histórico repunte a medida que los inversores se lanzaban a este activo refugio en el clima de creciente incertidumbre geopolítica.

El oro al contado subía un 1,5% hasta los US$5.058,09 la onza a las 0544 GMT, tras haber tocado un máximo histórico de US$5.092,71. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero ganaban un 1,6%, hasta US$5.056,60 la onza.

El metal se disparó un 64% en 2025, su mayor subida anual desde 1979, impulsado por la demanda de refugio seguro, la relajación de la política monetaria estadounidense, las compras por parte de bancos centrales, incluido el decimocuarto mes consecutivo de compras de China en diciembre, y las entradas récord de fondos cotizados.

Los precios han subido más de un 17% este año.

El catalizador más reciente "es efectivamente esta crisis de confianza en el Gobierno estadounidense y en los activos estadounidenses, que fue desencadenada por algunas de las decisiones erráticas del Gobierno de Trump la semana pasada", dijo Kyle Rodda, analista de mercado de Capital.com.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio abruptamente marcha atrás el miércoles en sus amenazas de imponer aranceles a los aliados europeos como palanca para apoderarse de Groenlandia.

Durante el fin de semana, dijo que impondría un arancel del 100% a Canadá si seguía adelante con un acuerdo comercial con China.

También ha amenazado con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses, en un aparente esfuerzo por presionar al presidente francés, Emmanuel Macron, para que se una a su iniciativa de la Junta de la Paz. Algunos observadores temen que la junta pueda socavar el papel de las Naciones Unidas como la principal plataforma mundial para la resolución de conflictos, aunque Trump ha dicho que trabajará con la ONU.

"Este Gobierno de Trump ha causado una ruptura permanente en la forma en que se hacen las cosas, por lo que ahora todo el mundo está como corriendo al oro como única alternativa", agregó Rodda.

Mientras tanto, la subida del yen arrastró al dólar en general a la baja a primera hora del lunes, con los mercados en alerta por una posible intervención en el yen y los inversores recortando posiciones en dólares antes de la reunión de la Reserva Federal de esta semana.

Un dólar más débil hace que el oro a precio de billete verde sea más asequible para los tenedores de otras divisas.

Los analistas esperan que los precios del oro sigan subiendo hasta los US$6.000 este año, debido a las crecientes tensiones mundiales y a la fuerte demanda de los bancos centrales y los minoristas.

"Esperamos que el oro siga subiendo. Nuestra previsión actual sugiere que los precios alcanzarán un máximo en torno a los US$5.500 a lo largo de este año", dijo Philip Newman, director de Metals Focus.

"Es probable que se produzcan retrocesos periódicos a medida que los inversores tomen beneficios, pero esperamos que cada corrección sea breve y se encuentre con un fuerte interés comprador", añadió Newman.

El oro al contado podría romper la resistencia de US$5.088 la onza y subir hacia el rango de US$5.168 a US$5.188, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

La plata al contado avanzaba un 3,8% hasta US$106,8, tras alcanzar un récord de US$109,44. El platino al contado subía un 1,3% a US$2.802,30 la onza, tras haber alcanzado un récord de US$2.891,6 al principio de la sesión, mientras que el paladio al contado avanzaba un 1,2% a US$2.034,75 la onza, tras haber tocado un máximo de más de tres años.

El viernes, la plata superó por primera vez la barrera de los US$100, lo que supone una subida del 147% con respecto al año pasado, después de que los flujos de inversores minoristas y las compras impulsadas por el impulso agravaron la prolongada escasez en los mercados físicos del metal.

(Información de Kavya Balaraman, Anjana Anil y Swati Verma en Bengaluru; edición de Himani Sarkar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)