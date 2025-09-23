Metales preciosos: el oro toca máximos históricos por apuestas a nuevos recortes de tasas, antes de discurso de Powell

Por Ishaan Arora

23 sep (Reuters) - Los precios del oro tocaron un nuevo máximo histórico el martes, impulsados por las crecientes expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras los inversores esperaban el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para conocer nuevas pistas sobre la política monetaria.

* El oro al contado subía un 1% a US$3784,01 dólares por onza, a las 1011 GMT, después de alcanzar un nuevo récord de US$3790,82 dólares, más temprano en la sesión.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 1,1%, a US$3817,70 dólares.

* El nuevo gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, abogó el lunes por un agresivo recorte de las tasas, añadiendo que la Reserva Federal estaba interpretando erróneamente el endurecimiento de su política monetaria, lo que pondría en peligro el mercado laboral, una opinión que fue rebatida por tres de sus colegas, que consideran que el banco central debe mantener la cautela ante la inflación.

* "La postura de Miran a favor de una política expansiva sin duda aumenta las expectativas de mayores recortes de tasas, ya que parece que el Gobierno estadounidense está dispuesto a impulsar esto, y esto es un resultado positivo para el oro", dijo el analista independiente Ross Norman.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores ven dos recortes de 25 puntos básicos, uno en octubre y otro en diciembre, con una probabilidad del 90% y del 73% respectivamente.

* El oro, que no rinde intereses, tiende a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* "El oro está experimentando una buena demanda por parte de los inversores institucionales, que quizá estén abandonando la renta variable a medida que esos mercados alcanzan máximos, junto con una buena demanda de la India", añadió Norman.

* Las primas del oro físico en la India subieron esta semana a su nivel más alto en 10 meses, ya que los precios récord cercanos a la temporada festiva no lograron disuadir a los inversores de comprar lingotes en previsión de nuevas ganancias.

* Norman también dijo que, a corto plazo, las cotizaciones del oro dependían de la demanda sostenida de la India, de un repunte de las compras chinas y de si el aumento de las tenencias de ETF resulta duradero.

* SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias subieron un 0,60% a 1000,57 toneladas, un máximo de más de tres años el lunes desde el viernes.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0,4% a US$44,24 dólares la onza, rondando máximos de 14 años. El platino sumaba un 1,5% a US$1437,56 dólares y el paladio trepaba un 1,9% a US$1201 dólares.

(Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)