METALES PRECIOSOS: el oro y la plata amplían pérdidas; aumento de margen de la CME aviva las ventas

Por Noel John

2 feb (Reuters) - Los precios del oro y la plata caían el lunes, ya que el aumento de los requisitos de margen de la CME se sumaba a la presión vendedora tras la venta masiva de la semana pasada provocada por la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal.

* El oro al contado bajaba un 3,2% a US$4.708,19 por onza a las 10:08 GMT, recuperándose de una caída de casi el 10% registrada anteriormente en la sesión. El oro perdió más del 9,8% el 30 de enero, en su mayor caída diaria desde 1983.

* El oro ha perdido unos US$900 desde que alcanzó su máximo histórico de US$5.594,82 el 29 de enero, lo que ha borrado la mayor parte de las ganancias de este año.

* Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril bajaban un 0,3% a US$4.730,40 por onza.

* La plata al contado perdía un 3,4% a US$81,65, recuperándose de una caída del 15% registrada el lunes. Ha perdido alrededor de un 33% desde que alcanzó su máximo histórico de US$121,64 la semana pasada.

* La CME anunció el 30 de enero un aumento de los márgenes de sus futuros sobre metales preciosos y dijo que los cambios entrarían en vigor tras el cierre del mercado el lunes.

* "El aumento de los requisitos de margen hace que mantener posiciones especulativas sea menos atractivo ahora, lo que también supondrá una gran presión para el sector minorista del mercado, que no dispone de la liquidez adicional necesaria para vender posiciones", afirmó Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El índice dólar subía ligeramente la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como su candidato a la presidencia de la Fed, lo que encarecía el oro, que cotiza en el billete verde, para los compradores extranjeros.

* Aunque los inversores esperan que Warsh se incline por recortar las tasas de interés, prevén que endurecerá el balance de la Fed, una medida que suele favorecer al dólar.

* El platino al contado caía un 4,3% a US$2.070,64 por onza después de alcanzar un récord de US$2.918,80 el 26 de enero, mientras que el paladio bajaba un 2,1% a US$1.662,68.

(Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)