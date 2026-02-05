METALES PRECIOSOS-El oro y la plata caen ante fortaleza del dólar y oleada de ventas en mercados

Por Ishaan Arora

5 feb (Reuters) -

Los precios del oro y la plata caían bruscamente en el contexto de una caída generalizada en los ⁠mercados el jueves, mientras el avance del ⁠dólar a un máximo de casi dos semanas y los signos de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China añadieron más presión sobre los metales preciosos. El ⁠oro al ‌contado bajaba ​un 2,5% hasta situarse en 4.838,81 dólares por onza a las 0535 GMT, retrocediendo desde el máximo ​de casi una semana alcanzado anteriormente en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para ‌entrega en abril descendían un 1,9%, hasta los 4.855,60 dólares ‌por onza. "El dólar recibió un nuevo impulso ​con la nominación de (Kevin) Warsh como presidente de la Reserva Federal, y la moneda ha podido seguir avanzando (...) Los operadores se muestran ahora más cautelosos con el oro, dada la extrema volatilidad reciente", dijo Tim Waterer, analista jefe de operaciones de KCM. El dólar subía el jueves a su máximo en casi dos semanas, lo que encareció el oro cotizado en dólares para los poseedores de otras divisas.

"El sentimiento se ha en la mayoría de las clases de activos, incluidos los ⁠metales preciosos, las criptomonedas y las acciones regionales, con pérdidas que se alimentan entre sí y crean un círculo vicioso que se ​refuerza a sí mismo en medio de una escasa liquidez del mercado", dijo Christopher Wong, estratega de OCBC.

Las bolsas asiáticas se tambalearon, siguiendo la estela de sus homólogas estadounidenses, en un momento en que las preocupaciones sobre el aumento vertiginoso de los costes de la inversión en inteligencia artificial acosaron al sector tecnológico. La plata al contado se desplomaba un 14,9%, hasta los 74,94 dólares la onza. La semana pasada, el metal precioso alcanzó ⁠un máximo histórico de 121,64 dólares.

"La demanda industrial ha desaparecido en los niveles más altos. La mayoría ​de los compradores industriales han dejado de comprar plata, e incluso los productores de paneles solares en China están buscando alternativas", añadió Shah.

En el frente geopolítico, Irán y Estados Unidos han acordado celebrar conversaciones en Omán el viernes, según informaron representantes ‍de ambas partes. China está considerando comprar más soja cultivada en EEUU, según declaró el presidente estadounidense, Donald Trump, tras unas conversaciones "muy positivas" con su homólogo chino, Xi Jinping, el miércoles.

"Si se eliminan las tensiones geopolíticas y la tendencia a la desdolarización por el momento (...) los metales tienen poco margen de maniobra", dijo Kunal Shah, director de análisis de Nirmal Bang ​Commodities en Bombay. El platino al contado descendía un 8,7%, hasta los 2.033,35 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el 26 de enero, mientras que el paladio bajaba un 5,8%, hasta los 1.672,00 dólares.

(Información de Ishaan Arora y Noel ‍John en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)