METALES PRECIOSOS-El oro y la plata caen por retirada de especuladores y alza del dólar

Por Noel John

5 feb (Reuters) - Los precios del oro caían el jueves y la plata retrocedía más de un 11%, ya que los ⁠especuladores tomaron ganancias tras dos días de ⁠subidas, mientras que la fortaleza del dólar y el alivio de las tensiones geopolíticas añadían más presión sobre los metales de refugio seguro.

* El oro al contado bajaba un ⁠2% a ‌4.864,36 dólares por ​onza, a las 0920 GMT, tras caer más de un 3% a primera hora de la sesión. ​Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en abril bajaban un 1,3% a ‌4.855,80 dólares por onza.

* La plata al contado se desplomaba ‌un 11,3% a 78,13 dólares la onza, ​tras caer casi un 17% a primera hora de la sesión.

* "Se trata de una secuela de la volatilidad que hemos visto desde el viernes pasado. El mercado aún no ha encontrado un equilibrio, por lo que vemos otra ola de ventas tras la recuperación de los dos días anteriores", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer. Añadió que la volatilidad persistirá a corto plazo.

* Los metales preciosos han experimentado fuertes oscilaciones en las últimas sesiones, y el oro y la plata registraron el ⁠viernes pasado sus mayores pérdidas en décadas, tras alcanzar máximos históricos a principios de esa semana.

* El oro amplió sus pérdidas ​hasta alcanzar los 4.403,24 dólares el lunes, mientras que la plata se desplomó hasta los 71,32 dólares, sus niveles más bajos en un mes, después de que la nominación del exgobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense calmó las preocupaciones sobre la posibilidad de una Fed con un sesgo excesivamente expansivo y respaldó al dólar.

* Sin embargo, las preocupaciones por las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán el martes ⁠provocaron un movimiento hacia los valores refugio, lo que impulsó al alza los metales en las dos últimas ​sesiones.

* "Se produjo una fuerte venta en el mercado de futuros chino y en el CME tras no conseguir romper la resistencia en 90,50 dólares (para la plata)", afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* Hansen añadió que la ‍menor demanda china antes del Año Nuevo Lunar, junto con los informes sobre una gran posición corta de un inversor chino, empeoraron aún más el sentimiento.

* El dólar subió el jueves a su máximo en dos semanas, lo que se sumó a una venta masiva en los mercados, donde las acciones mundiales se desplomaban y las materias primas, desde el crudo hasta ​el cobre, caían al aliviarse las tensiones globales.

* En tanto, el platino al contado caía un 6,5% a 2.082,76 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el 26 de enero. El paladio perdía un 3,5% a 1.711,69 dólares.

(Reporte de Noel John ‍en Bangalore, reporte adicional de Swati Verma; edición de Diti Pujara; Editado en Español por Ricardo Figueroa)