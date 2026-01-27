METALES PRECIOSOS: el oro y la plata se acercan a máximos históricos tras la demanda de refugio

Por Ishaan Arora

27 ene (Reuters) -

El oro subía el martes, tras superar la marca de los 5.100 dólares por primera vez en la sesión anterior, después de que la incertidumbre geopolítica [afectara] la demanda de refugio, mientras que la plata también [alcanzó] máximos históricos. El oro al contado avanzaba un 0,9% hasta los 5.060,36 dólares por onza, a las 0507 GMT, tras haber alcanzado el récord de 5.110,50 dólares el lunes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cedían un 0,5% a 5.056,90 dólares la onza.

"El enfoque político disruptivo de Trump este año está jugando a favor de los metales preciosos como juego defensivo. Las amenazas de aranceles más altos a Canadá y Corea del Sur están haciendo lo suficiente para mantener el oro como una opción de refugio", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

Escalando las tensiones comerciales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que elevaría los aranceles a las importaciones de automóviles, madera y productos farmacéuticos de China, al tiempo que criticó a Seúl por no promulgar un acuerdo comercial con Washington.

Esto fue después de que [Trump] amenazara con aranceles a Canadá en el contexto de una relación de deshielo entre los dos países, tras la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a China a principios de este mes. La china Zijin Gold comprará la canadiense Allied Gold por unos 5.500 millones de dólares canadienses (US$4.020 millones de dólares estadounidenses) en efectivo, en medio de unos precios récord del oro. La subida sin precedentes del oro ha disparado los márgenes y los flujos de caja de las mineras, impulsando la consolidación.

"La intervención de las autoridades estadounidenses y japonesas para estabilizar el yen ha reducido la cotización del dólar y ha favorecido el precio del oro", añadió Waterer, de KCM.

El inminente cierre de la Administración estadounidense y la errática política de Trump también presionaron al billete verde, lo que abarató el precio del oro en dólares para los consumidores extranjeros.

Las apuestas apuntan a que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés estables en su reunión que comienza más tarde en el día, en medio de una investigación criminal del Gobierno de Trump sobre el presidente del banco central Jerome Powell, un esfuerzo en desarrollo para despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, y la próxima nominación de un sucesor de Powell en mayo. La plata al contado se disparaba un 4% hasta los 108,05 dólares la onza, tras alcanzar el lunes un máximo histórico de 117,69 dólares. El metal blanco ya ha subido un 53% en lo que va de año. El platino al contado perdía un 4% a 2.647,39 dólares la onza, tras alcanzar un récord de 2.918,80 dólares en la sesión anterior, mientras que el paladio retrocedía un 1,4% a 1.953,69 dólares.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)