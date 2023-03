Metales preciosos-el oro y la plata se disparan por la búsqueda de refugio ante la crisis bancaria

(Actualiza al cierre. Cambia redacción y firma de autor)

Por Bharat Gautam

13 mar (Reuters) - Los precios del oro y la plata subieron el lunes, ya que su atractivo como refugio atrajo a los inversores asustados por el colapso del Silicon Valley Bank, y la crisis también despertó expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos tenga que frenar su agresiva política monetaria.

* El dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro ampliaban sus caídas a pesar de los esfuerzos de los reguladores por controlar las turbulencias de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

* "El oro parece estar cumpliendo con su mandato de refugio", con el apoyo de las coberturas cortas a las exposiciones largas", dijo Bart Melek, jefe de estrategia de mercados de materias primas de TD Securities.

* El oro al contado subía un 2,4%, a 1.921,06 dólares por onza, a las 1734 GMT, el nivel más alto desde principios de febrero. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 2,6%, a 1.916,50 dólares.

* Otros metales preciosos siguieron su ejemplo: la plata avanzaba un 6,3% a 21,81 dólares la onza, el platino saltaba un 4%, a 997,60 dólares, y el paladio subía un 7,8% a 1.485,74 dólares.

* "Muchos inversores están buscando en los metales preciosos un refugio frente a la volatilidad y el riesgo (...) en un entorno de tasas de interés mucho más bajas y un dólar estadounidense a la baja", lo que está elevando sus precios, dijo Melek.

* Los operadores ya no esperan una subida de tasas de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana y la proyección actual es de un movimiento de 25 puntos básicos, con algunos incluso previendo que no haya ninguna, lo que hace que el oro sea más atractivo, ya que no produce ningún interés.

* "El futuro de los precios del oro depende en gran medida de si las medidas de la Reserva Federal resultan eficaces. Si la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) se considera un incidente aislado, el oro podría perder parte de sus recientes ganancias", dijo Alexander Zumpfe, operador de metales preciosos de Heraeus.

* "Sin embargo, si la crisis conduce a una reversión sostenida de la política de la Fed, el oro podría seguir teniendo demanda", agregó.

(Reporte de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru Editado en Español por Ricardo Figueroa)

