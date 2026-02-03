METALES PRECIOSOS-El oro y la plata se recuperan tras dos sesiones de caídas

Por Ishaan Arora

3 feb (Reuters) -

El oro y la plata se revalorizaban el martes, recuperándose de su mayor caída en dos días en décadas, ⁠después de que Kevin Warsh fuera ⁠nominado como próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y de que el aumento de los requisitos de margen de la CME frenara la subida récord ⁠de los ‌metales. El oro ​al contado subía un 4,1% hasta alcanzar los 4.854,56 dólares la onza a las 0623 GMT. ​El lunes había alcanzado un mínimo de 4.403,24 dólares la onza, dos sesiones después de alcanzar un ‌máximo de 5.594,82 dólares. Los futuros del oro estadounidense para ‌entrega en abril avanzaban un 4,8%, hasta ​4.838,10 dólares la onza.

"Es razonable pensar que este es potencialmente el valor razonable, si tenemos en cuenta que hemos visto un mercado comportándose de forma bastante irracional durante unas semanas", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

"Los precios actuales devuelven al oro y la plata a donde estaban a principios de la segunda quincena de enero".

La subida parabólica del oro le llevó a batir múltiples récords y a registrar una ganancia de casi el 13% en enero, ⁠su mayor ganancia mensual desde noviembre de 2009, mientras que la plata

alcanzó el jueves un máximo histórico de 121,64 dólares.

La plata subía ​un 6,2% hasta los 84,34 dólares la onza el martes, tras registrar el viernes su mayor caída diaria de la historia, con un descenso del 27%. Cayó otro 6% en la última sesión y alcanzó un mínimo de 71,33 dólares la onza.

"Los mercados respaldaron la nominación de Warsh por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como alguien relativamente creíble, por lo que vimos cómo se movía el dólar sobre esa ⁠base y, de nuevo, eso fue como el detonante que hizo estallar de los grandes metales preciosos", ​dijo Rodda. CME Group también aumentó los requisitos de margen para los futuros de metales preciosos, lo que alimentó la fuerte venta masiva de la semana pasada, desencadenada tras de Kevin Warsh como presidente del banco central.

A pesar del histórico retroceso de los ‍precios del oro y la plata, los analistas consideran que la tendencia alcista de los metales continuará y esperan que alcancen nuevos máximos históricos a finales de este año.

Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció el lunes que el esperado informe de empleo de enero no se publicaría este viernes debido al cierre parcial de la Administración ​federal. En cuanto a otros metales, el platino al contado subía un 2,9% hasta los 2.183,38 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el 26 de enero, mientras que el paladio avanzaba un 2,8% hasta los 1.766,02 dólares. (Información de Ishaan ‍Arora y Swati Verma en Bangalore; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)