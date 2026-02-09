METALES PRECIOSOS: el oro y la plata suben ante debilidad del dólar; inversores esperan datos de EE. UU

Por Ishaan Arora

9 feb (Reuters) -

El oro y la plata ampliaban sus ganancias el lunes, con el metal amarillo cotizando justo por encima de los 5.000 dólares por onza, mientras el dólar caía y los inversores esperaban los datos clave sobre el empleo y la inflación en Estados Unidos que se publicarán esta semana para evaluar la trayectoria de los tipos de interés.

El oro al contado subía un 1,3% hasta los 5.025,97 dólares por onza a las 0650 GMT, tras una subida del 4% el viernes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 1,4%, hasta los 5.048,30 dólares por onza.

"Esta podría ser la correlación intradía a muy corto plazo entre el dólar y la plata, así como el oro (que impulsa al alza los metales)", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

El dólar estadounidense se situaba en su nivel más bajo desde el 4 de febrero, lo que abarató los metales cotizados en dólares para los compradores extranjeros. El yen se fortalecía después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuviera una victoria aplastante en las elecciones del domingo.

"La búsqueda de gangas está (también) empujando al oro por encima del nivel de los 5.000 dólares", dijo Tim Waterer, analista jefe de KCM.

Los inversores esperan los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumo de esta semana, y prevén al menos dos recortes de tipos de 25 puntos básicos en 2026, el primero de ellos en junio. El oro, que no genera rendimiento, suele comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

"Cualquier debilidad en los datos de empleo podría ayudar a la recuperación del oro. No esperamos una bajada de tipos por parte de la Fed hasta mediados de año, a menos que los datos de empleo empiecen realmente a caer en picado", dijo Waterer.

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó el viernes que cree que podrían ser necesarios uno o dos recortes más de los tipos de interés para contrarrestar la debilidad del mercado laboral.

La plata al contado subía un 4,7% hasta 81,55 dólares la onza, tras una subida de casi el 10% en la sesión anterior. El 29 de enero alcanzó un máximo histórico de 121,64 dólares.

"A menos que la plata sea capaz de superar esa resistencia clave de 92,24 dólares, no estoy tan convencido, desde el punto de vista de la probabilidad, de que se produzca una tendencia alcista a medio plazo", dijo Wong.

El platino al contado avanzaba un 0,2% hasta los 2.099,15 dólares por onza, mientras que el paladio ganaba un 1,3% hasta los 1.728,0 dólares.

(Información de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)