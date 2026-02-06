METALES PRECIOSOS: el oro y la plata suben en entorno volátil mientras CME sube exigencias de margen

Por Ishaan Arora

6 feb (Reuters) -

El oro subía y la plata se veía afectada por la volatilidad el viernes, en un contexto de caída de las bolsas globales, mientras que el operador bursátil estadounidense CME elevó los requisitos de garantías para los metales preciosos por tercera vez este año para mitigar los riesgos. El oro al contado subía un 2,3%, hasta los 4.879,45 dólares por onza, a las 0552 GMT, y cerraba la semana con un alza del 0,3%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril avanzaban un 0,2%, hasta los 4.897,20 dólares por onza. La plata al contado subía un 3,8%, hasta los 73,91 dólares la onza en el día, tras caer alrededor de un 10% durante las primeras operaciones en Asia hasta situarse por debajo del nivel de 65 dólares, lo que supone un mínimo de más de un mes y medio. Había caído un 19,1% en la última sesión.

En la semana, el metal blanco ha bajado más del 13%, tras perder un 18% la semana pasada, su mayor caída semanal desde 2011.

El único fondo de futuros de plata de China, el fondo UBS SDIC Silver Futures

, descendía el viernes hasta su límite diario del 10%, su sexta sesión consecutiva de descensos.

"Hay todo tipo de indicios de que la confianza en el riesgo en general se está debilitando. En este entorno, el oro se mantiene más o menos estable y la plata se está hundiendo bajo el riesgo", dijo Ilya Spivak, director de macroeconomía global de Tastylive.

Las bolsas globales prolongaban sus pérdidas por tercera sesión consecutiva, al intensificarse la venta masiva en Wall Street, con los metales preciosos y las criptomonedas sumidos en una volatilidad desgarradora.

"La corrección de los precios del oro y la plata llegó en el momento adecuado, justo antes del Año Nuevo chino. Por lo tanto, podríamos ver más compras por parte de los consumidores chinos", dijo Soni Kumari, analista de ANZ, quien añadió que la volatilidad a corto plazo puede continuar hasta que se produzca una cierta relajación de las posiciones débiles.

CME Group aumentó el jueves los requisitos de márgenes o depósitos para los contratos de oro y plata, ya que la mayor bolsa de materias primas del mundo busca mitigar los riesgos asociados al aumento de la volatilidad. El platino al contado subía un 0,4%, hasta los 1.993,95 dólares por onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el 26 de enero, mientras que el paladio ganaba un 2,2%, hasta los 1.651,74 dólares. Ambos cerraron la semana a la baja. (Información de Ishaan Arora y Noel John en Bangalore; reportaje adicional de Swati Verma; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)