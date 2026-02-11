METALES PRECIOSOS: el oro y la plata suben tras caída de rendimientos y ventas minoristas débiles en EE. UU

Por Ishaan Arora

11 feb (Reuters) -

Los precios del oro y la plata subían el miércoles, en un momento en que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían después de que los datos mostraran que el crecimiento de las ventas minoristas en diciembre se estancó, lo que indica un debilitamiento de la economía antes de la publicación de datos clave sobre el empleo.

Los rendimientos más bajos en EEUU reducen el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el oro, y suelen ir acompañados de cambios macroeconómicos, como las expectativas de un crecimiento más lento o una política más flexible, que tienden a favorecer a los metales preciosos. El oro al contado avanzaba un 0,7% hasta situarse en US$5.057,23 la onza a las 0423 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril se anotaban un 1%, hasta US$5.081,40 por onza. La plata al contado subía un 2,3% hasta los US$82,56 por onza, tras caer más de un 3% en la sesión anterior.

"En las últimas dos semanas, (los metales preciosos) se han desviado mucho de los fundamentos, por lo que se han desacoplado bastante de la política de tipos de interés. El descenso de los rendimientos favorece claramente al oro en la actualidad", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

Los rendimientos estadounidenses caían el martes después de que una serie de datos sugirieran que la economía podría estar debilitándose, lo que da a la Reserva Federal de EEUU más margen para recortar los tipos de interés.

Las ventas minoristas estadounidenses se mantenían sin cambios en diciembre, después de que los hogares redujeron el gasto en vehículos de motor y otros artículos de alto precio, lo que podría situar el gasto de los consumidores y la economía en una senda de crecimiento más lento.

"Tras las débiles cifras de ventas minoristas, existe la expectativa de que tal vez sea necesario aplicar recortes de tipos más profundos y urgentes de lo que se pensaba anteriormente", añadió Rodda.

Sin embargo, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo el martes que el banco central estadounidense no tiene urgencia por cambiar los tipos de interés este año, dada la perspectiva "cautelosamente optimista" de la actividad económica.

Los inversores esperan al menos dos recortes de tipos de 25 puntos básicos en 2026, el primero de ellos en junio. Los lingotes sin rendimiento tienden a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

Los inversores esperan el informe de empleo no agrícola de enero, que se publicará más tarde hoy, y los datos de inflación del viernes para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed. El platino al contado avanzaba un 2,1% hasta los US$2.131,60 por onza, mientras que el paladio avanzaba un 2% hasta los US$1.741,78.

(Información de Ishaan Arora; edición de Sherry Jacob-Phillips y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)