METALES PRECIOSOS: El precio del oro cae ante la posibilidad de un tono restrictivo de la Fed

Por Ishaan Arora

9 dic (Reuters) -

El oro bajaba el martes, mientras los inversores, que habían descontado un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal, analizaban los indicios de que el banco central estadounidense podría optar por un ciclo de flexibilización más moderado de lo esperado cuando comience su reunión de política monetaria de dos días.

El oro al contado bajaba un 0,3%, hasta los US$4.174,91 por onza, a las 0609 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,4%, a US$4.202,70 la onza.

Según Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA, los inversores se están reposicionando antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

"Este mes, Jerome Powell señaló durante su conferencia de prensa una orientación restrictiva sobre el recorte de tipos. Así que los inversores en el mercado del Tesoro estadounidense están ajustando sus posiciones", dijo.

El rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía cerca del máximo de 2 meses y medio alcanzado el lunes.

Los analistas esperan en general un "recorte de tipos restrictivo" esta semana, acompañado de orientaciones y previsiones que señalan un umbral alto para una mayor relajación hasta el año que viene.

La semana pasada, los datos mostraron que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de EEUU, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, se situó en línea con las expectativas, mientras que la confianza de los consumidores mejoró en diciembre.

Las nóminas privadas de noviembre registraron su mayor caída en más de dos años y medio, pero las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a mínimos de tres años en la semana finalizada el 28 de noviembre.

Los mercados asignan ahora un 89% de probabilidad a un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

Unos tipos de interés más bajos tienden a favorecer a los activos sin rendimiento, como el oro.

Por su parte, la plata caía un 0,6%, hasta US$57,76 la onza. El metal blanco alcanzó un máximo histórico de US$59,32 el viernes.

"En estos momentos, la plata es más bien un metal precioso de mayor beta", dijo Wong, que añadió que los bajos inventarios, la fuerte demanda industrial y las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal están impulsando su cotización, empujándola hacia el riesgo y superando al oro.

El platino perdía un 0,2%, hasta US$1.638,35, mientras que el paladio caía un 0,4%, hasta US$1.459,78.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)