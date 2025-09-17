Metales preciosos: el repunte récord del oro se toma un respiro y la atención se centra en la Fed

Por Brijesh Patel

El oro bajaba el miércoles debido a un ligero repunte del dólar y a la recogida de beneficios después de que el lingote alcanzara un máximo histórico en la sesión anterior ante las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal. El oro al contado caía un 0,2%, hasta US$3683,19 por onza, a las 0515 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$3702,95 el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,2%, hasta US$3719,50.

"La subida del oro hasta los US$3700 se vio favorecida por la caída del dólar y por las apuestas a que la Reserva Federal podría indicar que es probable que se produzcan nuevos recortes de tipos antes de finales de año", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"La recogida de beneficios en torno al nivel de US$3700 hizo que el metal precioso volviera a caer por debajo de esta marca. Pero si la Fed adopta un tono en su reunión, el oro podría volver a subir". El dólar subía un 0,1% tras caer el martes a mínimos de más de dos meses. Por su parte, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se acercaba a mínimos de más de cinco meses.

Los datos del martes mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en agosto, pero el debilitamiento del mercado laboral y el aumento de los precios debido a los aranceles suponen un riesgo a la baja para la continua fortaleza del gasto.

Se espera que el banco central de EEUU recorte los tipos en un cuarto de punto porcentual más tarde en el día para apoyar el mercado laboral. Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, se seguirán de cerca para calibrar el ritmo de una mayor relajación.

Unos tipos más bajos reducen el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha pedido a Powell que promulgue un recorte de tipos "mayor". SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias subían un 0,32% a 979,95 toneladas métricas el martes, desde las 976,80 toneladas del lunes. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 1,4% hasta US$41,96 la onza, el platino ganaba un 0,3% hasta US$1395,05 y el paladio avanzaba un 0,3% hasta US$1180,08. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)