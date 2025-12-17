METALES PRECIOSOS: La plata alcanza su máximo histórico y el oro sube tras el dato de empleo en EE. UU.

Por Ishaan Arora

17 dic (Reuters) -

La plata superó el miércoles por primera vez la barrera de los 65 dólares la onza, mientras que el oro subía después de que los datos de empleo de Estados Unidos mostraran un debilitamiento del mercado laboral, reavivando las expectativas de nuevos recortes de tipos el año que viene e impulsando la demanda de metales preciosos.

La plata al contado avanzaba un 3,2%, hasta US$65,80 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de 65,99 dólares durante la sesión. El oro al contado subía un 0,5%, hasta los US$4.322,93 la onza a las 0407 GMT. Los futuros del oro de EEUU subían un 0,5%, hasta los US$4.352,60.

"La plata está sufriendo un importante estrangulamiento de posiciones cortas (comercio especulativo) (...) y no vemos que la oferta responda como debería después de que EEUU añadiera la plata a la lista de minerales críticos", dijo Kunal Shah, jefe de análisis de Nirmal Bang Commodities.

"Todos los países que planeen entrar en el espacio de los centros de datos y la inteligencia artificial necesitarán más plata", dijo Shah, señalando que las tendencias actuales podrían empujar a la plata hacia los 70 dólares a corto plazo.

El repunte se produjo después de que los datos de EEUU mostraran que la tasa de desempleo se revalorizaba al 4,6% en noviembre, por encima de la previsión de Reuters del 4,4%.

Los datos del desempleo han ayudado definitivamente a los metales preciosos y han debilitado el dólar, lo que ha llevado a los inversores a buscar otras clases de activos que ofrezcan mayores rendimientos como cobertura frente al riesgo, dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central.

Los inversores esperan ahora los datos del índice de precios al consumo de EEUU del jueves y el índice de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el viernes.

La semana pasada, la Fed aplicó su tercer y último recorte de tipos de un cuarto de punto para el año, mientras que los comentarios de acompañamiento del presidente de la Fed, Jerome Powell, se percibieron como menos agresivos de lo esperado. Los operadores siguen esperando dos recortes de 25 puntos básicos cada uno en 2026.

Los activos que no generan rendimientos, como los lingotes, suelen funcionar bien en entornos de tipos de interés bajos. Por otra parte, el platino avanzaba un 2,1%, hasta US$1.888,83, tras alcanzar un máximo de más de 14 años, mientras que el paladio perdía un 0,8%, hasta US$1.591,0, tras haber subido antes a un máximo de dos meses. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich, Ronojoy Mazumdar y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)