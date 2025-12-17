METALES PRECIOSOS La plata sube a US$65 por primera vez; el oro trepa por alza de desempleo en EE. UU.

Por Pablo Sinha y Noel John

17 dic (Reuters) - La plata superó los 65 dólares la onza y alcanzó máximos históricos el miércoles, mientras que el oro subía después de que los datos de empleo de Estados Unidos, más débiles de lo esperado, señalaron un enfriamiento del mercado laboral, lo que alimentó las apuestas a más recortes de tasas el próximo año.

* La plata al contado subía un 3,3%, a US$65,91 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$66,52 al comienzo de la sesión, prolongando un repunte impulsado por la escasa oferta, la fuerte demanda industrial y el creciente interés especulativo.

* "La plata se ha convertido en objeto de especulación en los mercados de opciones y, fundamentalmente, creo que se basa en unas opiniones claras de que las perspectivas de la demanda siguen siendo muy positivas", dijo el analista independiente Ross Norman.

* Los precios del oro también se fortalecían, con el oro al contado subiendo un 0,4% a US$4.318,99 la onza a las 10:15 GMT, mientras que los futuros del oro estadounidense ganaban un 0,4% a US$4.348,10.

* La plata ha subido un 128% este año, y el oro un 65% en lo que va de año.

* Mientras que las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos de trabajo, la tasa de desempleo de Estados Unidos subió al 4,6% en noviembre, su nivel más alto desde septiembre de 2021.

* Los mercados esperan datos cruciales de inflación en Estados Unidos esta semana, con el índice de precios al consumidor el jueves y el gasto de consumo personal el viernes.

* La Reserva Federal realizó la semana pasada su tercer y último recorte de tasas de un cuarto de punto del año, y los comentarios del presidente Jerome Powell se consideraron menos restrictivos de lo esperado. Los operadores prevén dos recortes de 25 puntos básicos en 2026.

* Los activos que no rinden intereses, como el oro, suelen funcionar bien en entornos de tasas de interés bajas.

* En el frente geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

* Entre otros metales preciosos, el platino subía un 4,2% a US$1.927,35, su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio sumaba un 2,2% a US$1.638,96, un máximo de dos meses.

(Reporte de Pablo Sinha y Noel John en Bengaluru, Editado en Español por Ricardo Figueroa)