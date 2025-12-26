METALES PRECIOSOS: La plata supera los US$75 y el oro y el platino baten récords

Por Sherin Elizabeth Varghese

26 dic (Reuters) -

La plata alcanzó los US$75 por primera vez el viernes, y el oro y el platino también alcanzaron máximos históricos, ya que las apuestas especulativas, las expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos y el aumento de las tensiones geopolíticas impulsaron a los metales preciosos. El oro al contado subía un 0,8% hasta los US$4.515,73 la onza, a las 08:18 GMT, tras haber tocado antes el récord de US$4.530,60. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero avanzaban un 0,9% hasta los US$4.545,10. La plata al contado subía un 3,8% a US$74,68 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$75,14.

"Los operadores especulativos y los que se han visto animados por la tendencia han estado impulsando la subida del oro y la plata desde principios de diciembre, con una escasa liquidez de fin de año, las expectativas de recortes prolongados de los tipos de interés en Estados Unidos, un dólar más débil y un recrudecimiento de los riesgos geopolíticos que se han combinado para empujar los metales preciosos a nuevos máximos históricos", afirmó Kelvin Wong, analista senior de mercados de OANDA.

"De cara a la primera mitad de 2026, el oro podría acercarse al nivel de los US$5.000, mientras que la plata tiene potencial para situarse en torno a los US$90".

El oro ha protagonizado un fuerte repunte este año, registrando su mayor subida anual desde 1979, impulsado por la relajación de la política de la Reserva Federal, la incertidumbre geopolítica, la fuerte demanda de los bancos centrales, el aumento de las tenencias de ETF y la desdolarización en curso.

Por su parte, los descuentos en el oro en la India alcanzaron un máximo de más de seis meses, ya que los precios récord frenaron las compras al por menor, mientras que los descuentos en China retrocedieron desde el máximo de cinco años alcanzado la semana pasada.

La plata se ha disparado un 158% en lo que va de año, superando la ganancia de casi el 72% del oro, gracias a los déficits estructurales, su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y la fuerte demanda industrial.

Dado que los operadores prevén dos bajadas de tipos en Estados Unidos el año que viene, es probable que los activos que no pagan intereses, como el oro, sigan estando bien respaldados en un entorno de tipos de interés bajos.

En el frente geopolítico, Estados Unidos se está centrando en aplicar una "cuarentena" al petróleo venezolano durante los próximos dos meses. El jueves, atacó a milicianos del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria por ataques contra comunidades cristianas locales. El platino al contado subía un 5,8% hasta los US$2.349,65 la onza, tras haber tocado antes un máximo histórico de US$2.448,25, mientras que el paladio subía un 7% hasta los US$1.801,25, tras haber alcanzado en la sesión anterior un máximo de tres años. Todos los metales preciosos se encaminaban hacia ganancias semanales.

El platino y el paladio, utilizados en los catalizadores de los automóviles, se han revalorizado debido a la escasez de oferta, la incertidumbre arancelaria y la rotación de la demanda de inversión procedente del oro. El platino ha subido aproximadamente un 160% y el paladio más de un 90% en lo que va de año.

"Los precios del platino se ven respaldados por la fuerte demanda industrial, y los almacenistas estadounidenses han estado cubriendo posiciones ante la preocupación por las sanciones, lo que contribuye a mantener altos los precios", dijo Jigar Trivedi, analista de Reliance Securities, con sede en Bombay. (Reporte de Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; Edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Tomás Cobos)