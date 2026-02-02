METALES PRECIOSOS: la venta masiva de oro y plata se intensifica tras el aumento de los márgenes por parte de CME

Por Ishaan Arora

2 feb (Reuters) -

El oro y la plata prolongaban sus caídas el lunes después de que CME Group aumentara los requisitos de margen tras la fuerte venta masiva de metales preciosos de la semana pasada, tras el nombramiento por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal.

El oro al contado registró el viernes su mayor caída diaria desde 1983, con un descenso de más del 9%, y había perdido otro 3,6% hasta situarse en US$4.686,51 por onza a las 0504 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril bajaban un 0,8% hasta situarse en US$4.707,60 por onza.

La plata al contado se desplomaba un 27% en la sesión anterior, en la peor caída diaria registrada, y ha perdido un 6,7% adicional hasta situarse en US$78,96 la onza el lunes.

"La nominación de Warsh, aunque probablemente fue el detonante inicial, no justificó la magnitud de la caída de los metales preciosos, ya que las liquidaciones forzadas y los aumentos de los márgenes tuvieron un efecto en cadena", afirmó Tim Waterer, analista jefe de KCM.

CME Group anunció el sábado subidas en los márgenes de sus futuros sobre metales, y los cambios entrarán en vigor tras el cierre del mercado el lunes.

Los márgenes de los futuros de oro de COMEX (1 oz) se elevan del 6% al 8%, mientras que los de los futuros de plata de COMEX 5000 (SI) pasarán del 11% al 15%. Los futuros de platino y paladio también verán aumentados sus requisitos de margen.

Un aumento de los requisitos de margen suele ser negativo para los contratos afectados, en un momento en que el mayor desembolso de capital puede frenar la participación especulativa, reducir la liquidez y presionar a los operadores para que liquiden sus posiciones.

Los analistas señalaron que los inversores apalancados estaban quedando arruinados, lo que les obligaba a vender otros activos para cubrir las demandas de margen de la plata y el oro. Los mercados bursátiles asiáticos estaban cayendo y los futuros sobre acciones estadounidenses bajaban un 1%.

"Warsh podría seguir bajando los tipos poco después de asumir el cargo, pero no es el candidato '' que el mercado había descontado en gran medida", afirmó Waterer.

"Su enfoque político ha sido, en general, favorable al dólar y, por deducción, negativo para el oro, debido a su enfoque en la inflación y sus opiniones pesimistas sobre la flexibilización cuantitativa y los balances excesivos de la Reserva Federal".

Los inversores siguen esperando al menos dos recortes de tipos en 2026. Los lingotes sin rendimiento tienden a comportarse mejor en entornos de tipos de interés bajos.

La caída de los metales preciosos parece haber puesto fin temporalmente a la subida récord de los precios, que llevó al oro a alcanzar un máximo histórico de US$5.594,82 la onza el jueves y a la plata a alcanzar un máximo histórico de US$121,64.

Los analistas de J.P. Morgan afirmaron que, a pesar de la reciente volatilidad, esperaban que la subida se mantuviera intacta a largo plazo.

"Mantenemos una firme convicción alcista respecto al oro a medio plazo, respaldados por una tendencia de diversificación clara, estructural y continuada que aún tiene mucho recorrido en un régimen todavía bien arraigado de rendimiento superior de los activos reales frente a los activos en papel", afirmaron en una nota.

El platino al contado perdía un 4,4%, hasta situarse en US$2.067,06 por onza, tras alcanzar un récord de US$2.918,80 el 26 de enero, mientras que el paladio caía un 4,6%, hasta situarse en US$1.620,18.

(Información de Ishaan Arora y Swati Verma en Bangalore; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)