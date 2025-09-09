Metales preciosos: las apuestas sobre la Fed elevan al oro a nuevos máximos

Por Brijesh Patel

9 sep (Reuters) -

Los precios del oro alcanzaron un nuevo máximo el martes, mientras la debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos impulsaban la demanda del metal precioso, en un contexto de crecientes apuestas a una bajada de tipos de la Reserva Federal este mes. El oro al contado ganaba un 0,5% hasta los US$3651,96 dólares por onza a las 0430 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre sumaban un 0,4% a US$3690,90 dólares.

"Probablemente veamos más alzas en el oro a partir de aquí, siempre y cuando el banco central de EEUU cumpla con las expectativas del mercado de ver múltiples recortes de tipos", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

El crecimiento del empleo en EEUU se debilitó bruscamente en agosto y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban debilitando y aportando más argumentos para un recorte de tipos de la Fed la próxima semana.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 89,4% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en 25 puntos básicos en la reunión de este mes y en un 10,6% la probabilidad de que lo haga en 50 puntos básicos.

La bajada de los tipos de interés presiona al dólar y a los rendimientos de los bonos, lo que aumenta el atractivo del lingote, que no rinde. El índice del dólar caía a mínimos de casi siete semanas frente a sus competidores, lo que hace que el oro resulte más atractivo para los tenedores de otras divisas, mientras que el rendimiento de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años caía a mínimos de cinco meses.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Irene Martínez)