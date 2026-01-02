METALES PRECIOSOS: Los metales preciosos brillan al inicio de 2026 por optimismo ante bajada de tasas

Por Pablo Sinha

2 ene (Reuters) - Los metales preciosos comenzaron el nuevo año con buen pie el viernes, recuperándose de las caídas de finales de año, ya que las tensiones entre las principales potencias y las esperanzas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos estimulaban el apetito de los inversores por el oro.

* El oro al contado subía un 1,7% a US$4.386,99 por onza a las 1003 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$4.549,71 el 26 de diciembre. El miércoles había caído a mínimos de dos semanas.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 1,3%, a US$4.399,50 por onza.

* "Los metales preciosos han comenzado el año 2026 con una nota muy positiva (...) Tras una toma de ganancias en los últimos días de 2025, los alcistas parecen estar recuperando fuerzas gracias al riesgo geopolítico y a la esperanza de que las tasas de interés estadounidenses bajen este año", dijo Lukman Otunuga, analista senior de FXTM.

* En cuanto a la demanda física, el oro cotizó con prima en los principales centros de India y China por primera vez en unos dos meses, ya que la reciente corrección desde máximos históricos ayudó a elevar la demanda minorista.

* El lingote subió un 64% en 2025, su mayor alza anual desde 1979, impulsado por los recortes de tasas de la Fed, las tensiones geopolíticas, las fuertes compras de los bancos centrales y el aumento de las tenencias de ETF.

* Los inversores esperan actualmente al menos dos recortes de tasas de la Fed de un cuarto de punto este año. Los activos que no rinden intereses suelen funcionar bien en entornos de tipos de interés bajos.

* La plata al contado avanzaba un 4,5% a US$74,43 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$83,62 el lunes, mientras que el platino subía un 3,7% a US$2.130,44 la onza, tras tocar a un máximo histórico de US$2.478,50 el lunes.

* Ambos metales registraron el mejor año de su historia, con la plata a la cabeza al registrar ganancias anuales del 147%, impulsada por su designación como mineral crítico para Estados Unidos, la escasez de oferta y los bajos inventarios en medio de una creciente demanda industrial y de inversión.

* El paladio ganaba un 1,7% a US$1.631,75 la onza, tras cerrar el año anterior con una subida del 76%, su mejor dato en 15 años.