METALES PRECIOSOS-Los metales preciosos inician el año al alza tras el fuerte repunte de 2025

Por Ishaan Arora

2 ene (Reuters) -

Los metales preciosos empezaban el año nuevo con buen pie el viernes, reanudando su escalada tras las ganancias sin precedentes de 2025, mientras las tensiones geopolíticas y las esperanzas de una bajada de los tipos de interés este año intacta la demanda de refugio. El oro al contado subía un 1,3% hasta los US$4.372,02 por onza a las 0357 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$4.549,71 el 26 de diciembre. El miércoles caía a mínimos de dos semanas. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 1%, hasta US$4.386,40 la onza.

"Parece que los metales preciosos se están resarciendo de las ventas de fin de año que les afectaron a principios de semana. Las presiones de fin de año para cuadrar posiciones han disminuido y el oro comienza 2026 con ganancias, ahora que los fundamentales vuelven a estar en el punto de mira", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade. (Información de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)