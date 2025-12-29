METALES PRECIOSOS-Los preciosos retroceden, la plata cae tras superar los US$80 por onza

Por Ishaan Arora

29 dic (Reuters) - Los metales preciosos retrocedían el lunes, con la plata replegándose tras superar los 80 dólares por onza a primera hora del día y el oro cediendo desde máximos históricos, después de que los inversores tomaran beneficios, y el alivio de las tensiones geopolíticas redujo la demanda de refugio seguro. El oro al contado bajaba un 1,7%, hasta los 4.455,34 dólares por onza, a las 07:07 GMT, tras alcanzar el viernes un máximo histórico de 4.549,71 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero perdían un 1,2%, hasta los 4.500,30 dólares la onza. La plata al contado avanzaba un 4,6% a 75,47 dólares la onza, tras retroceder desde el máximo histórico de 83,62 dólares alcanzado a comienzos de la sesión.

"Una combinación de toma de ganancias y conversaciones aparentemente productivas entre

Zelenski sobre un posible acuerdo de paz han presionado a la baja al oro y la plata", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich, Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; editado en español por Patrycja Dobrowolska)