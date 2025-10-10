Metales preciosos: oro apunta a octava subida semanal por demanda de refugio; plata ronda récord

Por Anmol Choubey

10 oct (Reuters) - El oro se encaminaba el viernes a su octava subida semanal consecutiva, impulsado por la incertidumbre política y económica generalizada y las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras la plata rondaba máximos históricos.

* El oro al contado, que alcanzó un máximo histórico de US$4059,05 el miércoles, ganaba un 0,5%, a US$3992,97 por onza, a las 0919 GMT, acumulando un alza del 2,7% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre subían un 0,8%, a US$4005,30.

* Tradicionalmente, el lingote se considera una cobertura en tiempos de incertidumbre.

* "El oro ya no es sólo un activo defensivo, sino que se está convirtiendo en ofensivo. En este entorno, se erige como la alternativa más sólida al dólar y una verdadera medida de confianza en el sistema financiero mundial", dijo Alex Ebkarian, de Allegiance Gold, añadiendo que el metal dorado se encuentra en un mercado alcista secular para los próximos cinco años.

* Múltiples factores apoyan el repunte, como los riesgos geopolíticos, las fuertes compras de los bancos centrales, las entradas de fondos cotizados, las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y las incertidumbres relacionadas con el comercio.

* La plata avanzaba un 3,7%, a US$50,95 la onza, un día después de tocar un máximo histórico de US$51,22. En lo que va de año ha ganado un 76%.

* El índice dólar caía un 0,3%, abaratando el precio del oro para los compradores extranjeros.

* En otros metales preciosos, el platino mejoraba un 0,6%, a US$1628,94; y el paladio sumaba un 1,9%, a US$1438,47; en camino ambos a aumentos semanales.

