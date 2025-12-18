METALES PRECIOSOS: Oro baja antes de datos de inflación de EEUU; plata en torno a máximos históricos

Por Pablo Sinha

18 dic (Reuters) - Los precios del oro caían el jueves lastrados por la fortaleza del dólar, ya que los inversores se mantenían cautos a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos que podrían marcar la senda política de la Reserva Federal, mientras que la plata rondaba máximos históricos.

* El oro al contado caía un 0,4% hasta los US$4.324,47 la onza a las 1023 GMT. Los futuros del oro estadounidense cedían un 0,4% hasta los US$4.355,70.

* El índice dólar subía tras tocar el miércoles su nivel más alto en casi una semana, lo que encarecía los lingotes de oro para los compradores extranjeros.

* La plata al contado caía un 0,4%, hasta US$66,02 la onza, tras alcanzar un récord de US$66,88 en la sesión anterior.

* "El dólar ligeramente más fuerte es un viento en contra tanto para el oro como para la plata... algunos inversores prudentes prefieren ir sobre seguro y no llegar al informe (de inflación) con una posición abierta", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* El metal blanco, sin embargo, ha subido un 129% en lo que va de año gracias a una demanda industrial más fuerte y a un déficit de oferta en curso.

* Los inversores están a la espera de la publicación del índice de precios al consumo de noviembre en Estados Unidos, para el que una encuesta de Reuters prevé una subida interanual del 3,1%.

* Los mercados prevén dos recortes adicionales de tasas de 25 puntos básicos el año que viene. Los activos sin rendimiento, como el oro, suelen beneficiarse de un entorno de tipos de interés más bajos.

* Entre otros metales, el platino subía un 0,7% hasta los US$1.912,25, su nivel más alto en 17 años, mientras que el paladio ganaba un 0,1% hasta los US$1.649,75, su nivel más alto en casi tres años.

(Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Edición de Shilpi Majumdar. Editado en español por Natalia Ramos)